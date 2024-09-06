Yeni düzenlemeler geliyor: OVP’de esnek çalışma için kritik tarih!

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını çizen Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program, sosyal güvenlik sisteminde değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyum sağlamaya odaklanıyor. OVP’ye göre, 2025 yılının 2. çeyreğinde sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler yapılacak.

Sosyal Güvenlik Sistemi'nde uyum ve sürdürülebilirlik artacak

2025-2027 yıllarına ilişkin OVP’de, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve yeni çalışma biçimlerine uyumu artırmak amacıyla düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda, sistemin uzun vadeli mali yapısı güçlendirilecek, prim tabanı genişletilecek ve prim tahsilatı etkinleştirilecek. Aynı zamanda sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan grupların sisteme entegrasyonu sağlanacak.

Esnek çalışma modellerine yeni düzenlemeler geliyor

2025'in 1. çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine yönelik iş gücü piyasasına uyum sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek. İş Kanunu'nda yapılacak bu değişiklikler, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak sosyal tarafların katılımıyla şekillendirilecek.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında son gelişmeler

2025’in 2. çeyreğinde, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülecek. Aynı zamanda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları, katılımcıların birikimlerine daha fazla katma değer sağlamak üzere yeniden tasarlanacak.

İstihdam teşvikleri ve sağlık hizmetlerinde reformlar

Etkin olmayan istihdam teşvikleri sonlandırılırken, kadın, genç ve engellilere yönelik teşvikler artırılacak. Sağlık sisteminde, harcamaların rasyonelleştirilmesi amacıyla geri ödeme kriterleri gözden geçirilecek, akılcı ilaç kullanımı teşvik edilecek ve sağlık hizmetlerinde mali sürdürülebilirlik sağlanacak.