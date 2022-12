‘Yeni Girişimciler için Erasmus’ programı iş dünyasına katkı sunuyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) aracı kurum olarak dahil olduğu, Avrupa genelinde yeni girişimciler ile tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi değişim imkanı sağlayan ‘Yeni Girişimciler için Erasmus’ programı devam ediyor. Geliştirmek istedikleri iş fikirleri ile programa başvuran yeni girişimciler, yurt dışında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma ve Avrupa'da yeni pazarları tanıma olanağı buluyor.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Ülkemizdeki girişimcilerin yeni fikirlerini iş modeline dönüştürme konusundaki motivasyonlarının Avrupa Birliği ülkelerindeki meslektaşlarından daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Girişimlerin başarı oranı, seviyesi ve sürdürülebilirliği de mutlaka gelişmeli. Türkiye İMSAD olarak amacımız, girişimcilik niyeti ve bir iş planı olan vatandaşlarımıza kritik desteği sağlamak ve ülkemizin gelişimine olan katkılarını yükseltmektir” dedi.

Program sayesinde hem yeni girişimcilerin hem de mentorluk yapan tecrübeli girişimcilerin birbirlerinin bakış açılarından yararlandıklarına dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu, “Girişimciler böylece iş alanlarını farklı ülke koşullarında analiz ederek hem sundukları hizmetleri genişletirken hem de yeni gelir modellerini keşfetme imkanı buluyor. Türkiye İMSAD olarak ortağı olduğumuz SEE SMART SME's (South Eastern European coalition to cultivate SMART SMEs in Europe) Konsorsiyumu, sadece yeni girişimcilere değil, aynı zamanda doğrudan Türkiye’deki tecrübeli girişimcilerin mentorluğunu almak isteyen yabancı yeni girişimcilere de destekler sağlıyor. Bu kapsamda ülkemizde bu sistem dahilinde mentorluk yapmak isteyen tecrübeli girişimciler de programa başvurarak hedefledikleri pazarlar hakkında gereken bilgileri, o pazarla ilgili detayları ilk elden öğrenebiliyor. Bu program için, her iki tarafın da hedef pazarlarını, iş ortaklarını ve farklı iş yapma yollarını keşfedebildiği, sorunların çözümlerini daha karşılaşmadan tecrübe edebildiği, yeni girişimcinin sorularının cevaplarını yerinde alabildiği bir kazan-kazan modeli diyebiliriz. Geleceğin iş dünyasına katkısı bakımından bu programı oldukça değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Pazarı tanıyıp yeni iş ilişkileri geliştirdiler

İzmir'de kurduğu medya şirketi girişimi ile programa katılan Ataberk Özcan, Brüksel’de kâr amacı gütmeyen bir medya kolektifi olan Are We Europe’de (AWE), Mick ter Reehorst’un tecrübesinden yararlanarak tasarım odaklı hikaye anlatımı, e-posta gazeteciliği, agresif pazarlama stratejileri, büyüme modelleri, aboneliğe dayalı gelir modelleri, çok dilli hikaye anlatımı, geleneksel reklam modellerini bozma, yeniden tanımlama ve hikaye anlatımını reklam işine uyarlama, veri gazeteciliği ve görselleştirme, bir gelir modeli olarak yazılı basın konusunda çalışmalar yaptı. 5 aylık çalışma döneminin sonunda yeni tecrübelerle İzmir’e dönen Ataberk Özcan, girişimini geliştirmeyi ve Brüksel'de tanıştığı medya ortaklarıyla projeler yaparak büyümeyi hedeflediğini belirtti.

Bilişim teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Burak Yüksel ise ‘Yeni Girişimciler için Erasmus’ programına kabulünün ardından Belçika’nın Leuven kentinde Steffen Luypaert ile çalışmaya başladı. İşini Belçika’da kurmak isteyen Burak Yüksel mentoru ile birlikte, pazarlama / çevrimiçi pazarlama stratejisi, B2B-B2C ürün satış hedefleri ve uygulaması, müşteri kullanıcı edinme planlama süreci ve stratejileri, ürün ve kullanıcı deneyimi geliştirme, pazar araştırması ve pazar giriş planlaması konularında hedefledikleri çalışmaları gerçekleştirdi. Gelecekte iş kurmayı düşündüğü pazarı yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Burak Yüksel, yeni iş ilişkileri geliştirdiğini ve mentorunun işletme yönetimini, çalışmalarını, yaşadığı sorunları nasıl çözdüğünü yerinde görerek eşsiz bir deneyim elde ettiğini vurguladı.

Mentorlerinden başarının ipuçlarını öğrendiler

İstanbul'da bir anaokulu kurmak için yola çıkan Fatmanur Çebi, ‘Yeni Girişimciler için Erasmus’ programı ile Portekiz'in Lizbon kentinde eğitimci Maria João Batalha ile dolu dolu 3 ay çalıştı. Bu süreçte çocuklara daha fazla fayda sağlama amacıyla Lizbon'daki eğitim yaklaşımını ve çeşitli teknikleri mentor desteğiyle gözlemlediğini belirten Fatmanur Çebi, okulda acil durum yönetimi ve işletme ekonomisinde başarının ipuçlarını da öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi. Maria ise bu çalışmayı gelecekte yeni iş birliği yaratmanın bir yolu olarak değerlendirip Türkiye'deki eğitim sektörüyle ilgili ön bilgiler edindi.

Bilgisayar mühendisi Salih Emre Torunoğlu ise turistlerin seyahatleri sırasında çeşitli ihtiyaçlarını giderebilmelerine ve sosyalleşmelerine yarayacak mobil uygulamaya dayalı iş fikri ile programa katıldı. Slovakya'nın Puste Ulany kentinde tecrübeli bir girişimci olan Diana Jasekova ile 2,5 ay çalışan Salih Emre Torunoğlu burada, yerel şirketler, kuruluşlar, kurumlar - gençlerle çalışan STK'lar, turizm ofisi, bilişim girişimcileri ve şirketlerle bir araya geldi. Yerel kuruluşlarla görüştükten sonra yeni iş trendlerini öğrenme şansı bulduğunu söyleyen Salih Emre Torunoğlu, bu süreçte daha gelişmiş bir iş planının nasıl yazılacağını öğrendiğini, yeni fikirler edindiğini belirtti. Kendisinin de yerel gençlere sosyal beceriler, girişimcilik becerileri ve dijitalleşme konularında atölye çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yurt dışında 6 ay deneyim imkanı

Şubat 2020’de başlayan projede bugüne kadar başvuran 92 yeni girişimci arasından 28’i sisteme kabul edildi. Pandemi şartlarına rağmen, 8 girişimci eşleşme sürecini tamamlayarak yurtdışındaki ev sahibi mentorlerinin yanında başarı hikayelerini yazmaya başladı.

Sınır ötesi bir değişim programı olan “Yeni Girişimciler için Erasmus” programı ile kendini geliştirmek isteyen veya iş fikri olan kişiler destekleniyor. Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde mentor desteği alarak uzmanlığını güçlendirmek isteyen katılımcı, söz konusu ülkede 6 aya kadar kalabiliyor. Programa Türkiye’den katılan girişimciye, konaklayacağı ülkedeki masraflarının bir kısmını karşılamak üzere Avrupa Komisyonu’nun belirlediği tutarlarda destek ödemesi yapılıyor.