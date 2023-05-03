Yeni girişimciye 1 milyon TL'ye kadar destek verilecek

Mustafa Varank, fuarı’nın açılışında mobilya sektörüne bir de müjde verdi ve mobilya imalatında girişimcilere 1 milyon TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı. Mobilya sektörünün her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayan Varank şunları kaydetti: "Türkiye'de KOSGEB ile yeni girişimciliğe destekler veriyoruz. Bursa İnegöl için mobilyacılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Önümüzdeki dönemde özellikle ileri girişimcilik desteklerimizle Bursa'da yeni şirket kuracak, teknoloji tabanlı mobilya imalatına yönelecek girişimcilere biz, 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeni girişimlerimizi 1 milyon lirayla destekleyeceğiz. Bu sayede de İnegöl'de yeni mobilyacılar ortaya çıkacak. Bursa'da yeni mobilyacılar, yeni girişimler ortaya çıkacak."

İnegöl’den 170 ülkeye ihracat yapılıyor

Mustafa Varank İnegöl'ü Türkiye'deki mobilya sektörünün kalbi olarak gördüklerine dikkat çekti. İnegöl'ün Doğu Avrupa'nın en büyük üretim merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Varank şunları söyledi: "İnegöl 3 binden fazla mobilya üreticisine, 10 milyon metrekareyi aşan modern üretim tesislerine sahip. Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor.

Biz bu başarılardan memnuniyet duyuyoruz. 675 hektar büyüklüğündeki İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranı şu anda yüzde 92. 139 sanayi parselinin 138'i şu anda tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 98 parselde bugün yaklaşık 7 bin hemşerimiz istihdam ediliyor. Sadece mobilya imalatına yönelik verdiğimiz teşvik belgeleri ise şu anda 200'e yaklaşmış durumda. Ben şunu gayet iyi biliyorum. İnegöl'de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa Türkiye'de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur."