Yeni havalimanını 10 bin kişi kullandı

14 Kasım 2018

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı trafiği ve devam eden taşınma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan bugüne kadar 10 bin civarında yolcunun taşındığı söyledi, 44 bin kadar da biletlenmiş yani seferi bekleyen yolcu bulunduğu bilgisini verdi.

Yeni havalimanı için promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini aktaran Ekşi, "Uçak kapasitelerimizin yüzde 50'si promosyonlu satılacak. İç hatlarda promosyonlu bilet fiyatı 59 lira." dedi.

İnsanların İstanbul Havalimanı'nı görmek için talepte bulunduklarına dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ulaşımı rahatlattı, işletmeci firma otoparkı ücretsiz hale getirdi. Yolcularımız iki ay içinde İstanbul Havalimanı'nı test etme imkanı bulacak. Bütün yolcularımızla havalimanını deneyimliyoruz. Varsa bir eksiklik firmaya bildiriyoruz."

Büyük göç 14 saat sürecek

İstanbul Havalimanı'nın açılış tarihi olan 29 Ekim öncesinde taşınmanın bir kısmının gerçekleştiğini hatırlatan Ekşi, aralık ayının son haftasında peyder pey taşınmanın yapılacağını bildirdi.

Ekşi, taşınma dolayısıyla tırlarla 800 sefer yapılacağını, 31 Aralık'ta da kalan teçhizatın 14 saatte taşınacağını söyledi.

Yeni yılda Atatürk Havalimanı'ndan sefer yok

Kargo seferlerinin bir kısmının Atatürk Havalimanı'ndan yapılmaya devam edileceğini aktaran Ekşi, "31 Aralık'tan sonra Atatürk Havalimanı'nda yolculu seferimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Ekşi, yıl sonuna kadar tüm personelin dönüşümlü olarak İstanbul Havalimanı'nda hizmet vereceğine dikkati çekerek, böylece personelin uçuşların az olması dolayısıyla yeni havalimanını rahat rahat tanıyacağını anlattı.

Kaynak: AA