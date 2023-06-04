Yeni Kabine'deki ekonomi kadrosu belli oldu

Yeni kabinede ekonomiyle ilgili bakanlıklarda belli oldu. Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığına daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek atandı. Ticaret Bakanlığı görevine MÜSİAD eski başkanlarından Ömer Bolat getirilirken, Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

Buna göre yeni kabinede ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görev dağılımı şu şekilde oldu:

- Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı

- Ömer Bolat, Ticaret Bakanı

- Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

- Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

- Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

- Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı

- Mehmet Fatih Kacır, Sanayii ve Teknoloji Bakanı

- İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı

- Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı