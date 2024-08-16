Yeni konut inşa oranında ABD'de yüzde 6,8 düşüş yaşandı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, yeni konut sayısı haziranda aylık yüzde 1,1 artışla 1 milyon 329 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı temmuzda yıllık bazda ise yüzde 16 azaldı.

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da temmuzda aylık bazda yüzde 4 azalarak 1 milyon 396 bine geriledi. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden inşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 430 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, haziranda aylık yüzde 4 artışla 1 milyon 454 bin olmuştu. Temmuzda ise inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 7 azaldı.