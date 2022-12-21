Yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi uzatıldı
İmalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan makineler için uygulamaya alınan katma değer vergisi istisnası için verilen süre Cumhurbaşkanı yetkisi ile uzatıldı. Yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnası, 31 Aralık 2024'te son bulacağı açıklandı. Karar Resmi Gazete'de duyuruldu.
İmalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi (KDV) istisnasının uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDV istisnası kararı 31 Aralık 2024'te son bulacak
Buna göre, KDV Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmış oldu.
Yatırım teşvik belgesi alınmasa da uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla imalat sanayisinde kullanılan bazı makine ve teçhizatlar için, imalatçılar yatırım teşvik belgesi alamamış olsalar bile, bunların alımının KDV'den istisna olarak yapılmasına ilişkin uygulama Cumhurbaşkanı yetkisi çerçevesinde 2 yıl daha uzatılmış oldu.