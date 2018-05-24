Yeni otoyoldan 5 bin kişiye istihdam

24 Mayıs 2018

Yapım çalışmalarında sona gelinen İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Bursa'ya kadar olan kısmının büyük bölümü kullanılıyor. Otoyol üzerinde ticari alanlar oluşturulurken şu ana kadar farklı büyüklüklerde 11 tesis de açıldı.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil yol üzerindeki temel amaçlarının hem yerel bölgelerin sevilen fenomenlerine hem de dünya markalarına yer verebilmek olduğunu ifade ederek, "Şu anda 11 tesiste yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediyoruz. Bunları aileleriyle düşündüğünüzde 10 bin kişiye denk geliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

"Bölge halkına çok önem veriyoruz"

Gürdil, otoyol üzerindeki şehirlerin tarımsal faaliyet ve özelliklerini de dikkate aldıklarını, açılacak ve şu ana kadar açılan tesislerde konumlamalarını buna göre yaptıklarını anlattı.

Tesislere gelen müşterileri üç temel gruba ayırdıklarını vurgulayan Gürdil, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri iş peşindekiler yani iş için seyahat ederken otoyolu kullananlar. İkincisi tatilciler. Üçüncüsü ise bölge halkı. Özellikle bölge halkına çok önem veriyoruz. Tesislerde hem bu otoyolu kullananların hem de bölge halkının faydalanabileceği şekilde tasarımlar yaptık. Tesislerimizdeki tasarımlar bölgenin ihtiyaçlarına göre yapılıyor. Bursa, İstanbul'un bir parçası oldu. Dolayısıyla tesisler, iş için seyahat edenlere bire bir hitap ediyor. Tesislere uğradıklarında, geniş yelpazede, her gelir grubuna hitap edecek ürün gruplarını buluyorlar. Şehirlerdeki beğendiklerini yol boyunca Oksijen tesislerinde bulabilme olanağını veriyoruz."

"33 tesiste 5 bin kişi hizmet verecek"

Gürdil, otoyol tamamlandığında İstanbul ile İzmir arasının 3,5 saate ineceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde, yolun İstanbul ve İzmir güzergahında toplam 33 adet tesisimizde, perakendecilerimizle birlikte çeşitli aktiviteler yapacağız. 24 saat, 7 gün, otoyol boyunca yer alan tüm alışveriş, dinlenme ve eğlence alanlarında işletme yönetimini tek bir merkezden sağlıyoruz. Otoyol üzerindeki Oksijen tesislerinde dünya markaları yanında ulusal markalarımıza ve lokal fenomenlere yer veriyoruz. Toplam 33 tesiste tahminimiz 5 bin kişi hizmet verecek. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 25 bin kişiye gelir imkanı sağlayacak. Bursa'ya kadar olan bölümdeki yol güzergahımızda, Oksijen tesislerine ilgi her geçen gün artış gösteriyor. 33 tesis, 2 milyon 100 bin metrekare alanının tamamı geliştirildikten sonra ekonomik olarak bölge halkına çok ciddi bir değer katacak."

"O'nun üzerindeki sayılar"

Gürdil, şu ana kadar açılan 11 tesisin 2'sinde hazır giyim markaları, tanınmış restoranlar, kahve zincirlerinin de bulunduğu alışveriş olanağını sağladıklarını dile getirerek, "O3, yani Oksijen-3 dediğimiz otoyolun 3'üncü kilometresindeki tesiste alışveriş olanağı sunduk. İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken oksijenlere bakmanız yeterli. Oksijenlerin üzerinde 3-14 ve 37 diye sayılar devam edecektir." dedi.

O'nun üzerindeki sayıların, otoyolun kaçıncı kilometresinde olunduğunu gösterdiğini belirten Gürdil, "Köprüden önceki ilk tesisimiz Oksijen-3, 17 bin metrekare perakende ve 8 bin metrekare kapalı otopark alanına sahip. Bu bölge sanayi bölgesi. Sanayi bölgesinin üst yöneticileri, beyaz yakalılar, iş dünyasından insanlar tesislere geliyor. Bu daha da gelişecek." diye konuştu.

Gürdil, hizmete girecek tesislerde de gerek fenomen yani bölgesel yiyecek içecekler gerekse diğer ihtiyaçları görecek şekilde planlamalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA