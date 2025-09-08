Yeni OVP’de dolar/TL, enflasyon, büyüme ve işsizlik tahminleri belli oldu!

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), dün gece Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının duyurulduğu toplantıda açıklanan verilere göre yeni kur tahminleri de ortaya çıkmış oldu.

OVP'de dolar ve TL cinsinden beklenilen gayrisafi yurt içi hasılaların açıklanmasıyla hükümetin dolar/TL hedefleri de belli oldu.

Buna göre, 2025 yılı için ortalama dolar kuru 39,63 TL olarak öngörülüyor. 2026’da bu rakam yüzde 17,6 artışla 46,60 TL’ye, 2027’de ise yüzde 8,8 artışla 50,71 TL’ye çıkacak. 2028 yılı için kur tahmini ise yüzde 6 artışla 53,76 TL seviyesinde belirlendi.

Bu tahminler bir önceki programda 2025 için 42 TL, 2026 için 44,4 TL, 2027 için 46,84 TL olarak hesaplanmıştı.

2025 yılına ilişkin dolar/TL tahmini gerilerken 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin tahminler ise yükseldi.

Enflasyon tahminleri yükseldi

Yeni OVP'de enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, bir önceki OVP'de hedef yüzde 17,5 olarak belirlenmişti. Böylece 2025 enflasyon hedefinde önceki tahmine göre yüzde 11'lik bir artış görüldü.

2026 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 9,7'den yüzde 16'ya çıkarıldı.

2027 için enflasyon hedefi yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılırken 2028 için hedef yüzde 8 olarak belirlendi.

2025 için büyüme tahmini düştü

OVP'de büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Böylece 2025 yılı için büyüme tahmini önceki plana göre 0,7 puan aşağı çekildi.

İşsizlikte tahminler düşürüldü

Yeni programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8,5 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 için ise yüzde 7,8 olarak belirlendi.

Önceki programda işsizlik oranının 2025 hedefi yüzde 9,6, 2026 yılı için yüzde 9,2 ve 2027 için yüzde 8,8 olması hedeflenmişti.

Böylece işsizlik oranı hedeflerinde ise düşüş kaydedildi.