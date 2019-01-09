Yeni serbest bölge geliyor
ESBAŞ, geçen yıl Ticaret Bakanlığı ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulacağı araziyi belirledi. Hedef 2 yıl içinde ilk kazmayı vurmak. (Ahmet Usman)
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