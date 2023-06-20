Yeni stajyer maaşı belli oldu

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti yeni asgari ücret sonrası değişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi sonrası staj ücreti 3420 lira oldu.

Staj ücretinin 3420 lira olduğu Türkiye'de açlık sınırı ise 10 bin lirayı aşmış durumda.