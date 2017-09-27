Yeni vergi düzenlemesi 28 milyar TL getirecek

27 Eylül 2017

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önümüzdeki üç yıllık dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında alınan bazı vergi tedbirlerinin 2018 yılında bütçeye 27-28 milyar lira düzeyinde bir katkı sağlayacağını söyledi.

Tedbirlerin "geleneksel" tedbir çerçevesinin dışına çıktığının altını çizen Ağbal, "Ancak bütçe disiplini bakımından, hasılat etkisi kısa sürede görülebilecek, doğrudan vergilerde tabanı genişletecek, bir defa bu baz etkisi oluşturulduktan sonra kalıcı gelir bazına dönüşecek unsurlar seçildi" dedi.

Alınan tedbirlerin hükümetin mali disipline gerçekten önem verdiğini ve kararlılığını gösterdiğini vurgulayan Ağbal, "Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik risklere karşı sağlam bir duruş sergilemesi şu anda en öncelikli konu" dedi.

Ağbal, bütçe dengesinin 2015'e göre 1.9 puan genişleme yönlü olduğunun altını çizerek, "Program tanımlı dengede genişletici ama sürdürülebilir seviyelerde; ileriye dönük mali ayarlama yapan, gider ama daha çok gelir tedbirlerine ağırlık veren bir görünüme sahip" dedi ve şöyle devam etti:

"Büyüme hedeflerine ve bütçe disiplini görünümünün devamı yoluyla dolaylı katkı yapmanın yanısıra yatırım, üretim ve ihracat desteklerini devam ettirme boyutu ile doğrudan destek olacak. Bütçe dengesinin ve borçlanma patikasının sürdürülebilir seviyelerde kalmasına özel önem veriyor."

Alınan tedbirlerin enflasyonla mücadeleye zarar verip vermeyeceği konusunda Ağbal, "Enflasyon üretmeyen kalemlerde tedbir ürettik. Maliye politikası para politikası hedeflerine aykırı bir uygulama yapmayacak" karşılığını verdi.

Kaynak: Reuters