'Yeniden düşürülmesi gerekecek': ECB'nin şahin ismi Holzmann bir sonraki indirim için tarih verdi

Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Financial Times’a verdiği demeçte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasının doğru bir yörüngede olduğunu ve enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar faiz indirimi için alan yaratılabileceğini ifade etti.

Holzmann, "Para politikası şu anda iyi bir yörüngede. Bir gevşeme sürecine girdik ve manşet enflasyon düşmeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki ani artışlar gibi şoklar dışında Aralık ayında çeyrek puanlık bir indirim için yer olabilir" dedi.

ECB'nin tetikte kalması gerektiğini vurgulayan Holzmann, özellikle yüzde 4,2 ile yüksek seyreden hizmet enflasyonuna dikkat çekti. Ancak, enflasyonun Haziran ayında faiz indirimlerinin başladığı döneme göre daha az endişe verici olduğunu belirtti. Holzmann, "Faiz indirimi karşıtı değilim, sadece zamanlama doğru olmadığında itiraz ediyorum" şeklinde konuştu.

Holzmann ayrıca, ECB'nin önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının geçici olarak yükselmesi beklendiği için bir iletişim ikilemiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Manşet enflasyonun geçici yükselişinin, baz etkileri nedeniyle istatistiksel bir yanılsama olduğunu belirten Holzmann, bu sapmanın geçici olduğunu ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Holzmann’ın bu açıklamaları, önümüzdeki Ağustos ayında merkez bankasından ayrılacak olmasına rağmen ECB’nin gelecekteki faiz politikasına yönelik önemli bir sinyal olarak görülüyor.