YEO, enerji depolama sistemleri üretimi için tesis kuracak

YEO Teknoloji, enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere %100 iştiraki olarak Reap Batarya Teknolojileri Anonim Şirketi’ni kuracağını açıkladı. Temiz ve dijital enerji dönüşümünü desteklemek ve Net Sıfır İklim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için yıllık 1 GWh’lik enerji depolama sistemi üretecek bir tesis inşa edilecek.

Pazar her yıl yüzde 35 büyüyecek

2020 yılı sonunda 10GWh’e ulaşan enerji depolama sistemlerinin dünyadaki kurulu kapasitesinin 2030’da 194GWh’ye çıkması bekleniyor. Enerji ve madencilik sektörlerinde analiz ve danışmanlık hizmeti sunan küresel araştırma grubu Wood Mackenzie’nin raporuna göre her yıl %35 oranında büyümesi beklenen enerji depolama sistemi pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 225 milyar dolara çıkması bekleniyor. YEO’nun enerji üretimi, iletimi ve dağıtımındaki tecrübesi, Reap’in yüksek performanslı, verimli, inovatif, ekonomik ve gelişmiş enerji depolama çözümleri ile birleşerek elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel, ticari tesisler ve hanelerin enerji dönüşümünü garanti altına alacak. Reap, enerji depolama sistemlerinde araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik, tedarik ve üretim, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sağlayacak. Gelişmiş elektronik ve mekanik tasarım teknikleri, tecrübeli batarya tasarım ekibi ile güvenilir enerji depolama sistemlerini müşteri ihtiyaca yönelik sunacak.

Avrupa ve Orta Doğu’ya açılacak

YEO Teknoloji, Reap’in çözümlerini 18 yıldan fazla uygulama tecrübesiyle yurtdışına da taşımayı hedefliyor. Enerji depolama çözümleri Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’ya da ulaştırılacak. YEO Teknoloji’de, enerji depolama çözümleri alanında büyüme hedefiyle Teknolojiden Sorumlu Başkanlık (CTO) görevine Dr. Alper Baykut getirilmişti. Elektrikli araçlar ve Enerji Depolama Sistemleri konusunda Türkiye’nin en önemli isimlerinden olan Dr. Alper Baykut ile birlikte YEO Teknoloji, Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerini hızlandıracak ve büyüme stratejilerini güçlendirecek.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle tanıtılıyor

YEO Teknoloji, Antalya’da 21-22 Kasım’da düzenlenen sektörün en büyük buluşmalarından 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nin de sponsorlarından biri oldu. YEO Teknoloji, 100 metrekarelik bir alanda enerji depolama sistemlerini sanal gerçeklik gözlükleriyle tanıtacak.

3 kıtada 30’un üzerinde ülkede gerçekleştirdiği 225’ten fazla projeyle dünyanın her noktasına enerji ve endüstriyel çözümler ulaştıran YEO, 18 yılı aşkın süredir Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve mühendislik şirketlerinden biri olarak 450’nin üzerinde çalışanıyla sektörünün liderlerinden biri.