"Yerel para ile ticaret zararı önleyecek"

21 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İran ile Türkiye arasında ulusal para birimi ile ticaret yapılması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, dış ticarette Türk lirası kullanımının, son yıllarda hükümetin en çok önem verdiği konulardan biri olduğunu anımsatarak, euro ve dolar yerine Türk lirası üzerinden dış ticaret ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmesinin bir çok faydası bulunduğunu söyledi.

Ticaretin yerel paralarla yapılmasının, Türkiye'nin döviz talebini azaltarak kurlarda yaşanan dalgalanmaların ihracatçılara zarar vermesinin önüne geçtiğine işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Cari açık veren bir ülke olarak açığın finansmanında kolaylık sağlıyor. Ayrıca Türk lirasının küresel ticarete daha fazla konu olması, ulusal paramızın itibarını da güçlendiriyor. Hükümetimizin de bu konudaki çalışmaları sayesinde, son dönemde bu alanda çok ciddi gelişmeler yaşandı. 2016 yılında dış ticaretimizin yüzde 5,5'i Türk lirası ile yapılırken, bu yılın ilk 8 ayında bu oran yüzde 10'a çıktı. Aynı şekilde bu yıl ithalatımızın da yüzde 8,1'ini Türk lirası ile gerçekleştirdik. Trendin bu şekilde devam etmesiyle, yıl sonunda TL ile yaptığımız ticaretin 30 milyar doları aşacağını öngörüyoruz."

" İran eğilim araştırmalarımızda her zaman öncelikli hedef ülkeler arasında yer alıyor"

Yerel paralarla ticarette öncelik verilen ülkelerden birinin de İran olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Hem komşumuz olması, hem de karşılıklı ticaretimizin yüksek seyretmesi, İran ile bu konuda çalışmaların başlaması ihtiyacını beraberinde getirdi. Başbakanımız ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin dün gerçekleştirdikleri görüşmede bu konunun da ele alınmasını son derece önemli buluyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, merkez bankaları arasında imzalanan anlaşmanın ticari bankalar üzerinden uygulama sürecine bir an önce geçmesinin, İran’a ihracatta çok ciddi bir artışı da beraberinde getireceğini söyledi.

İran'ın, eğilim araştırmalarında her zaman öncelikli hedef ülkeler arasında yer aldığını bildiren Büyükekşi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kimyevi maddeler, otomotiv, tekstil hammaddeleri ve mobilya ürünlerinde güçlü olduğumuz bir pazar. Yerel paralarla ticaretin gelişmesi sayesinde, 2016’da 5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen İran’a ihracatımızı öncelikle 2012'deki değer olan 10 milyar doların üzerine çıkaracağız. Sonrasında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine kolaylıkla ulaşacağız."

"Uygulama iki ülkenin dış ticaretini önemli ölçüde artırır"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, kararın iki ülke arasındaki ticareti artıracağını söyledi ve kararın desteklenmesi ve bankaları arasındaki sistemin sağlıklı şekilde kurulması halinde Türkiye ile İran arasındaki dış ticaretin çok daha yüksek seviyelere geleceğini aktardı.

Aygül, uygulamanın özellikle sınır bölgelerinde yoğun ilgiyle karşılanacağını belirterek, "Uygulama, iki ülkenin dış ticaretini önemli ölçüde artırır. Şu an iki ülkenin de yetkilileri ihracatımızın 30 milyar dolar seviyesine gelmesinde hemfikirler. Bu rakamın çok rahatlıkla aşılacağı inancındayız. Bu yıl iki ülke arasındaki ticaretin artacağını, 2017 sonu itibarıyla 15-16 milyar doları bulacağını, üç dört yıl içinde de 30 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA