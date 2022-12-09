Yerli gaz 2023’te geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Faz 1'de 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Sakarya gaz sahasının arı gibi çalışan ekibi inşallah keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama tesisinin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.