Yerli güneş paneli için komşudan fabrika taşıyor

17 Mayıs 2018

Suoz Enerji Grubu, Yunanistan'ın liman kenti Patras'ta 8 yıl önce 45 milyon euro yatırımla kurulan Pritium ve Silicio fabrikalarını satın almak üzere taraflarla anlaşma imzaladı.

İmza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suoz Enerji Grubu Üst Yöneticisi Berk Uçuran Çiller, Yunanistan'daki fabrikaların 4 yıldır faaliyet göstermediğini, ancak Alman mühendisler tarafından makinaların bakımlarının düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Çiller, fabrikanın kapanmasının sebebini Çin'in güneş paneli ve hücre üretiminde çok ilerlemesi ve Avrupa'da rekabetin artması olarak gösterdi.

Türkiye'de montaj panel üretimiyle bu duruma karşı bir formül geliştirdiklerini anlatan Çiller, şöyle konuştu:

"Güneş enerjisine montaj olarak başladık ama Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında hücreden itibaren yerlileştirme stratejisine gidildi. Biz de bu doğrultuda hücre teknolojisini Türkiye'ye getirebilmek adına Alman mühendisliğiyle kurulmuş bu fabrikadaki bilgi birikimini ve teknolojiyi ülkemize transfer etmeyi düşündük. Buradan, hücrenin basım fabrikası Türkiye’de Dilovası'na taşınacak. İngot fabrikası da burada aktif bir şekilde devam edecek. Böylece, hücre konusunda Türkiye’de bir ilke imza atarak yerli güneş paneli üretimini hedefliyoruz. Tüm bu süreçleri önümüzdeki 6 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Yani amacımız tamamen yerli ve milli bir ürün ortaya koymak."

Çiller, Yunanistan'dan taşınacak fabrikanın kendilerinin Dilovası'nda bulunan montaj fabrikalarının yanına kurulacağını ve burada Türk malı güneş paneli üreteceklerini aktardı.

Alman teknolojisine sahip fabrikada CE belgeli panel üretimi gerçekleştirileceğini belirten Çiller, "CE belgeli panel üretimi, Avrupa ve Amerika'daki satış kanallarının açmamız için çok önemli bir nokta. Burada Çin ile rekabeti de belli bir noktada dengeleme şansımız oluyor, çünkü CE belgesiyle anti-damping dediğimiz regülasyonlara tabii olmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapasite yükselecek, istihdam artacak"

Çiller, fabrikayı "çok uygun rakama" aldıklarını belirterek, hücre fabrikasının alım fiyatını gizlilik anlaşması nedeniyle açıklamadı.

Fabrikanın Alman mühendisler tarafından sıfırlanacağını ve şu anki endüstri standartlarına getirilerek Türkiye'ye taşınacağını ifade eden Çiller, şöyle devam etti:

"Şu an 80 megavat olan fabrikanın kapasitesini Tayvanlı bir firmayla ortaklık yaparak iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye'ye giden kısım tamamen sıfır teknoloji olacak, son programlar yüklenecek. Bu tabii ki satın almak için harcadığımız miktarın üzerine de anlamlı bir maliyet daha çıkarıyor, ama bir kez kurulup 40 yıl boyunca güncellenerek gidecek bir fabrikadan bahsediyoruz. Bir sonraki adım olarak da Tayvanlı ortaklarla beraber kapasiteyi artırarak Türkiye’de ‘Türk malı’ diyebileceğimiz bu ürünü ortaya çıkarmak. Öte yandan, şu an Dilovası'ndaki fabrikamızda da 300 megavatlık panel üretim kapasitemiz var. Bunu da yıl sonu itibarıyla 500 megavata çıkarmayı planlıyoruz. Bu kapasite artışlarıyla birlikte, şu anda 270 kişi istihdam ederken, bu rakam 450-470 kişiye kadar yükselecek. Yunanistan'da kalan fabrikada ise 30 kişi çalışmaya devam edecek."

"Türk pazarına inanıyoruz, ihracat olmazsa olmaz"

Çiller, ciro olarak da bu yıl sonu itibarıyla 100, gelecek sene de 150 milyon dolara ulaşmayı öngördüklerini belirterek, "Bu yatırımı yapmamızın ana sebeplerinden birisi Türk pazarına inanmamız. Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı Kuzey Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'da da ihracat yapabilecek birçok ülke var. Eğer ihracatı işimizin ana noktalarından birisi haline getiremezsek, 2-3 sene sonra pazar olgunluk seviyesine geldiğinde işin ticari doğruluğu azalmaya başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için gerekli altyapıyı da bu şekilde hazırladıklarını ve şu anda bu konuda 3 firmayla görüştüklerini aktaran Çiller, YEKA şartnamesi açıklandığında stratejilerini netleştireceklerini söyledi.

Tarım-sulama ve devlet demiryolları alanında da güneş enerjisiyle ilgili açılacak ihaleleri de yakından izlediklerini vurgulayan Çiller, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu an başlangıç aşamasında olan çatı pazarında da önemli bir büyüme öngörüyoruz. Bu alanda gerekli kurumlarla yapılacak çalışmalar ve finansman koordinasyonunu sağlayarak çatı pili adını verdiğimiz bir proje geliştirme aşamasındayız. Bu konuda Finansman tarafında Şekerbank ile anlamlı bir yol kat ettik. Aynı çalışmayı diğer bankalarla da geliştirme aşamasındayız. Eğer bu kurguyu istediğimiz şekilde bu senenin sonuna doğru başlatabilirsek, anlaşma aşamasında olduğumuz çözüm ortaklıklarıyla birlikte Türkiye’nin genelinde bu proje hedefliyoruz. Yönetmelikler eğer düzgün işleyen bir modele çevrilebilirse ciromuzun büyük ihtimalle yarısına kadar varabilecek kısmı çatı pazarındaki satış kanallarımızdan oluşacak. Şirketimiz 10 yıllık projeksiyonda panel üretimi, proje geliştirme, çatı pazarı gibi çeşitli alanlarda 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık bin megavatlık kapasiteye ulaşarak yurtdışı iştiraklerle beraber 1 milyar dolar ciro hedefliyor."

Çiller, aynı zamanda bazı üniversitelerle Ar-Ge çalışmalarına odaklanacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA