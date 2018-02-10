Yerli hamsi 10 TL'ye düştü

10 Şubat 2018

Hamside bu yıl taban fiyatın 10 TL olduğunu söyleyen balıkçılar, hamsinin bu fiyatın altına düşmeyeceği görüşünde.

Fatsalı balıkçılardan Ufuk Aygün, "Hamsi fiyatları uzun zamanın ardından 10 TL'ye düştü. Son gerçekleşen avlarda yerli hamsi çıktı ve bizler de hemen fiyatını 10 TL'ye kadar düşürdük. Bu fiyat artık hamside taban fiyattır."

"Uzun zaman 15 ile 20 TL arasında fiyatlar değişti. Vatandaşlar yerli hamsiyi almak için adete hücum ettiler. İnşallah hamsi bol çıkar, vatandaşlar da bu fiyatlardan hamsiyi sofrasına götürür" dedi.

Vatandaşlar hamsinin ucuzlamasını istiyor

Hamsi almak için fiyatların düşmesini beklediğini söyleyen Okan Karaca isimli vatandaş, "Uzun zamandır sofralarımızda hamsiyi göremedik. Bunun nedeni ise fiyatlarının yüksek olmasıydı. Yerli hamsinin fiyatının düşmesi bizleri hemen balıkçılara koşturdu. İnşallah fiyatlar düşer de bizlerde bol balık yeriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA