Yerli ırk koyunlarda et verimi artırıldı

25 Ocak 2018

Afyonkarahisar’da yerli ırk küçükbaş hayvancılıkta et verimini artırmak için başlatılan Ar-Ge projesinin ikinci yılında, yerli ırk koyunların kas yapısı ve karkas randımanının artırılmasında başarılı sonuçlar elde edildi.

Proje Koordinatörü ve AKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinin Emirdağ'daki üretim merkezinde 200 Ramlıç ve Pırlak cinsi koyunla başlayan Ar-Ge projesiyle, yerli küçükbaş hayvanlarda yağ oranını azaltarak, et veriminin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Et verimi yüksek yerli ırk elit koyunların oluşturulduğunu belirten Tekerli, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Emirdağ’da yerli ırk koyunların ıslah çalışmalarıyla ilgili 3 Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Burada yerli elit ırklarımızın daha da geliştirilmesini istiyoruz. Bu çalışma doğrultusunda da et verimiyle bilinen Avrupa menşeli Texel ırkı koyunun genini, yerli Ramlıç ve Pırlak koyunlarımıza geçiriyoruz"

Tekerli, yerli ırk koyunlarda et verimi ve karkas randımanının ortalama yüzde 44 ile 46 arasında değiştiğini ifade ederek, myostatin geni ile yerli ırk koyunlarda bu oranın yüzde 57’ye kadar çıktığına dikkati çekti.

Küçükbaş hayvancılıkta et verimini artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Tekerli, şunları kaydetti:

"Koyunlarda karkas kalitesi ve kaslanmayı artırarak daha fazla et üretmek istiyoruz. Türkiye’de 2014 yılında 123 bin ton koyun eti üretimimizin yaklaşık 16 bin tonluk kısmı yağdır. Bu yağ miktarının azaltılması ve ülke ekonomisine et olarak kazandırılması için projeler yapılmaktadır. Buradaki çalışmalarımız 100’er baş yerli koyunla başladı. Özellikle Eskişehir ve Emirdağ yöresinin yerli ırkı Ramlıç koyunlarında belirgin bir ilerleme kaydettik. İki yıl içinde myostatin geni geçirilmiş yaklaşık 200 yerli ırk Ramlıç ve Pırlak genotipli koyun ürettik. Bu sayede ülkemizdeki et açığının kapatılmasına da katkı sunmuş olacağız"

"Yerli ırk koyunlarımız 70-80 kilogram geliyor"

Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Serdar Lökçü de Bakanlığın Afyonkarahisar’ın 4 ilçesinde hayvan ıslah çalışmaları ve Ar-Ge projeleri yürüttüğünü söyledi.

Ar-Ge çalışmalarıyla yetiştiricilere öncülük ederek, yenilikleri ülke geneline yaymağı hedeflediklerini anlatan Lökçü, şöyle dedi:

"Myostatin geni uygulanarak yüksek verimli yerli ırk koyun üretimine ilk olarak Emirdağ’da başladık. Yakın zamanda bu koyunlarımızı bölgemize ve ilçelerimize yayacağız. İnşallah akabinde de Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bu faaliyetlerin başlamasına öncülük etmiş olacağız. Burada ürettiğimiz yerli ırk koyunlarımız 70-80, koçlarımız da 130-140 kilogram geliyor. Her bir hayvanda et kalitesinin ve veriminin arttığı dikkate alındığında ülke genelinde küçükbaş hayvancılığa da katkı sağlamış oluyoruz"

Kaynak: AA