Yerli tütün için destek önerisi

18 Nisan 2018

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde British American Tobacco'nun eski tesislerini satın alarak 2017'de sigara üretimine başlayan Royal Tobacco Sigara ve Tütün AŞ'nin Genel Müdürü Mehmet Mavi, devletin kaçak tütün ve sigarayla mücadele anlamında son dönemde etkili adımlar attığını, bunun tüm pazar yapısını değiştireceğini ifade etti.

Kasım ayında çıkarılan KHK içinde yer alan düzenlemeyle yetki belgesi almadan 1 kilogram üstü tütün satan satıcı ile sözleşme ve fatura olmadan tütün üreten üreticilere 50 bin lira ceza ve ertelemesiz 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilebileceğine dikkati çeken Mavi, bunun piyasaya mesajının çok net olduğunu kaydetti.

Bu düzenleme kapsamında kolluk kuvvetlerinin tütün satıcılarını denetlediğini, tutanakların tutulduğunu, gerekli ikazların yapıldığını aktaran Mavi, yönetmeliklerin devreye girmesiyle temmuz ayından itibaren kaçağın payının düşmeye başlayacağını söyledi.

"Kaçak sigara bize mermi olarak dönüyor"

Kaçak sigarının payının yüzde 15 olarak tahmin edildiğini, bu payın da pazarda en büyük firmaların payına yaklaştığını anlatan Mavi, "Devlet bu işin peşini bırakmak istemiyor. Çünkü ciddi anlamda kaçak tütün ve sigara ile illegal örgütlere finansal destek sağlanıyor. Bu da bize mermi olarak dönüyor. Dolayısıyla kaçak sigaranın önlenmesiyle ilgili son yasal düzenleme çok doğru, bunu sahada uygulanabilir hale getirmeliyiz. Sigara şirketleri olarak buna elimizden gelen desteği vermeliyiz. Çünkü kaçağın ortadan kalkması çok ciddi bir katma değer yaratacak." dedi.

Sigara kaçakçılığının önlenmesi için üreticinin mağduriyetinin de giderilmesi gerektiğine işaret eden Mavi, özellikle yerli tütün kullanımını artıran, ithal tütün kullanımını zorlaştıran düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Türkiye'de üretilen sigaralar içinde ithal tütün payının son dönemde arttığına dikkati çeken Mavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli firma olarak yerli tütün üreticisini destekliyoruz. Bu anlamda kamu otoritesiyle yaptığımız toplantılarda da önerilerimizi sunduk. Türkiye'de 90 bin ton tütün üretiliyor. Bunun 55 bin tonunu sigara firmaları alıyor. Aradaki 30-35 bin tonluk açık kaçağa gidiyor. Benim önerim tüm firmalar taşın altına elini koysun, yerli üreticiyi desteklesin, bu ürün kaçağa gitmesin, fabrikalar bu ürünü alsın. Yurt dışından gelen tütünlere ise kota benzeri düzenleme gerekiyor.

Örneğin yerli tütün kullanarak üretim yapan firmaların maktu ve nisbi vergilerinin buna göre ayarlanması, ödüllendirilmesi, vergilerinin bir miktar düşürülmesi bu işi cazip hale getirir. Devletin bu işe öncülük etmesi lazım. Biz yerli tütün kullanıyoruz ve yerli tütünle ilgili yapılacak her düzenlemeye imza atmaya hazırız."