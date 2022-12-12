"Yerli üretim artışı için küçük aile işletmeleri desteklenmeli"

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yerli malı üretimine en büyük katkıyı veren kesimin küçük aile işletmeleri olduğunu belirterek, "Yerli malı üretiminin artırılması küçük aile işletmelerinin desteklenmesinden geçer." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, 12-18 Aralık dönemini kapsayan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son yıllarda dünyada yaşanan olumsuzlukların gıdaya erişimi zorlaştırdığına dikkati çeken Çelik, bu durumun yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını bildirdi. Çelik, Türkiye'nin dünyada, sebze ve meyveyle bazı ürünlerin üretiminde birinci olduğunu, çok sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer aldığını ancak yeterince üretim yapılamayan bazı stratejik ürünlerin ithal edildiğini hatırlattı.

Yapısal sorunlar nedeniyle kullanılamayan tarımsal potansiyelin tamamının kullanılması durumunda hem 85 milyon insanın hem de yakın coğrafyanın gıda güvencesinin rahatlıkla sağlanacağını vurgulayan Çelik, yerli malı üretiminde küçük aile işletmelerinin önemine değindi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Yerli malı üretiminin artırılması küçük aile işletmelerinin desteklenmesinden geçer. Çünkü yerli malı üretimini bu işletmeler sağlamaktadır. Küçük aile işletmeciliğine verilen desteklerin artırılması tarımdaki sürdürülebilirliğin en temel çözümlerinden biridir. Genç neslin tarımda kalması, kırsaldan kente göçün önlenmesi ve tarımsal faaliyetin kuşaktan kuşağa aktarılması için küçük aile işletmeleri daha fazla desteklenmelidir."

Çelik, yerli malı tüketim bilincinin oluşturulması için seferberlik başlatılması gerektiğini belirterek, küçükbaş hayvan et ve süt ürünlerinin tüketimine de ağırlık verilmesini arzu ettiklerini bildirdi.

Yerli üretime ağırlık vermenin yerli malı kullanımına yönelik bilinç kazanmaktan geçtiğini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerli malı üretiminin önündeki engellerin kaldırılması üretim artışını sağlayacaktır. Önümüzdeki yıldan itibaren özellikle girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle birlikte üretimin artmasını ve sonuçta insanlarımızın daha fazla tüketime yönelmelerini bekliyoruz. Ayrıca yerli malı kullanırken tutumlu olmamız, savurganlıktan kaçınmamız, dinimizce de haram olan israftan uzak durmamız geleceğimiz adına son derece önem arz etmektedir."