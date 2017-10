"Yerli üretimi bitirmek mi istiyorlar?"

15 Ekim 2017

Sincan Hayvancılık Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mermer, Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren besicilerle Sincan Hayvancılık Bölgesi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve 7 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" ile kemiksiz et ithalatına izin verilmesine tepki gösterdi.

Türkiye'nin 1980 öncesinde et ve canlı hayvan ihracatçısıyken şimdi ithalatçı konumuna geldiğine, et üretiminde yıllık 150 bin ton civarında açığın ortaya çıktığına dikkati çeken Mermer, "Mevcutta olan et açığının direkt karkas ve lop et ithalatı ile karşılanmak istenmesi hayvancılık sektörüne onarımı imkansız zararlar vermektedir." dedi.

Mermer, 2010'da et ithalatının çözüm olarak düşünüldüğünü ancak yerli üretimin bitme noktasına geldiğinin görülmesi üzerine bundan vazgeçildiğini hatırlatarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının şu an aynı yanlışı tekrarladığını söyledi.

"Ülkemizdeki hayvan besleme maliyetleri ile biz üreticilerin ithal et ile rekabet etme şansı yoktur." diyen Mermer, şöyle konuştu: "Yöneticilerimiz şu an kısa süreliğine piyasaya ucuz et sürüp yerli üretimi kökten bitirmek mi yoksa yerli üretimi de destekleyerek et arzının milli imkanlarla sürdürülebilirliğini sağlamak mı istiyor? Bunun kararının verilmesi gerekiyor. Şu anki et ithalatı devam ettiği sürece yerli üretim bitecektir. Binlerce hayvan üreticisi büyük zararlar ile sektörden çekilmek zorunda kalacaktır. Bunun için besicilerin kısa vadede çözüm önerisi, et açığının karkas et ithalatı ile değil, besilik hayvan varlığının artırılarak sağlanması, uzun vadede ise et ırkı damızlık üretiminin desteklenerek arttırılmasıdır."

Kaynak: AA