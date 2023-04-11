Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 15.7 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı Finansal Piyasa Özet Verileri'ni açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 1 trilyon 297 milyar lira (yüzde 9) arttı. 2022 sonunda 14 trilyon 428 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, mart sonu itibarıyla 15 trilyon 725 milyar liraya çıktı.

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda yüzde 71 büyüdü. Yabancı yatırımcıların (yurt dışı yerleşikler) finansal varlıkları ilk çeyrekte 39 milyar lira (yüzde 2.9 oranında) düşüşle 1 trilyon 289 milyar liraya geriledi.



TSPB verilerine göre, yerli ve yabancı yatırımcılara ait toplam finansal varlıklar, üç ayda yüzde 8 büyüyerek 17 trilyon lirayı aştı.

Yerli yatırımcıların TL mevduatları arttı, döviz tevdiat hesapları düştü

TSPB verilerine göre, ilk çeyrekte yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış Kur Korumalı Mevduat ve TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yıl sonu itibarıyla 4 trilyon 631 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları, ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 23.2 artarak 5 trilyon 704 milyar liraya çıktı. Döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise yüzde 2 düşüşle 3 trilyon 517 milyar liraya geriledi.

Söz konusu dönemde yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yatırımcı sayısındaki rekor artışa rağmen 11 ilde yaşanan deprem felaketi, küresel ekonomideki resesyon ve bankacılık krizi endişeleriyle Borsa İstanbul'daki düşüşün etkisiyle geriledi. 2022 sonunda 1 trilyon 836 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, ilk çeyrekte yüzde 10.4 düşüşle 1 trilyon 645 milyar liraya geriledi.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 858 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 787 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait. Pay senedi varlıkları ilk çeyrekteki düşüşe rağmen yıllık bazda yüzde 153.2 arttı.