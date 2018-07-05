YGA'lı gençlerin yeni buluşu ses getirecek

05 Temmuz 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile YGA -Young Guru Academy ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Liseler Arası İnovasyon Programı'na 10 bin başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından özenle seçilen gençler, Ocak ayından bu yana dünya çapında inovasyonlara imza atmak için çalıştı. Turkcell, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Tüpraş stratejik ortaklığında yürütülen programdan çıkan projeler, iş ve girişimcilik dünyasının başarılı isimlerden oluşan jüriye sunuldu. YGA'lılar, jüri kararı ile seçilen Akıllı Kavşak Sistemi, Geri Dönüşüm Uygulaması ve Çevreci Yerli Navigasyon projelerini, kitlesel fonlama ile kaynak yaratarak hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sivil toplumun sosyal sorunları çözme tutkusunu, iş dünyasının teknoloji bakış açısı ile birleştirerek dünya çapında inovasyonlara imza atan YGA'lı gençler, dünyanın en akıllı bastonu WeWALK'tan sonra şimdi de Akıllı Kavşak Sistemi, Geri Dönüşüm Uygulaması ve Çevreci Yerli Navigasyon gibi çevre teknolojileri geliştirdi.

10 bin lise öğrencisinin başvurusu arasından özenle seçilen 50 genç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile YGA-Young Guru Academy ortaklığıyla gerçekleştirilen "Liseler Arası İnovasyon Programı" kapsamında geleceği baştan yaratacak teknolojiler üzerine çalıştı.

Gençler, akıllı araçlar, yenilenebilir enerji ve çevre kirliliğinin engellenmesi için geliştirdikleri teknolojilerin prototiplerini üretti. Daha sonra tasarladıkları prototipleri Eczacıbaşı İlaç CEO'su Elif Çelik, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Vestas CEO'su Olcayto Yiğit ve YGA mezunu, Reengen Kurucu Ortağı Şahin Çağlayan'dan oluşan jüriye sundu.

Akıllı bastondan sonra çevre teknolojilerine de odaklanacaklar

Jüri üyeleri projeleri özgünlük, uygulanabilirlik ve sosyal etki kriterlerinin yanı sıra sunumu yapan gençlerin özgüven ve birlikte başarma notlarını da göz önüne alarak değerlendirdi. Değerlendirmede öne çıkan Akıllı Kavşak Sistemi, Geri Dönüşüm Uygulaması ve Çevreci Yerli Navigasyon projeleri gereken kitlesel fonlama desteğini alabilirse hayata geçirilecek.

Akıllı kavşak sistemi, kavşaklardaki toplu taşıma araçlarına göre yolculara öncelik veren, zaman, yakıt ve trafik tasarrufu sağlayan bir uygulama. Buluş, küresel rakiplerinden farklı olarak yaptığı yolcu sayımı, daha kolay ve daha düşük maliyet ile kurulum gibi avantajları ile ön plana çıkıyor.

Geri dönüşüm otomatı uygulaması, mobil uygulama entegrasyonu ile kullanıcıların bilinçlendirilmesini sağlıyor ve ödüllendirme sistemi ile geri dönüşüme teşvik ediyor. Türkiye'deki yüzde 1'lik geri dönüşüm oranını yüzde 20-30'lara çıkarmayı hedefliyor.

Çevreci yerli navigasyon analiz özelliği ile en doğru/optimal trafiğe çıkış çıkış vaktini belirliyor, yolculuğu zenginleştirirken daha keyifli ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Buluş kullanıcısına vereceği düşürülen karbon ayak izi, azaltılan karbondioksit salınımı gibi bilgiler sayesinde çevre farkındalığını artırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in, dünya çapında inovasyonlara imza atan gençler yetiştiren YGA ortaklığıyla gerçekleştirdiği; Turkcell, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Tüpraş stratejik ortaklığında yürütülen 'Liseler Arası İnovasyon Programı' lise öğrencilerinin daha iyi bir dünya için birlikte ilklere imza atmalarını amaçlıyor. Programa seçilen liseliler, daha iyi bir dünya için kurdukları hayalleri projelendirip birlikte ilke imza atıyor.