Yıl sonu hedefi 3 trilyon lira! E-Ticaret sektörü kasım ayında rekor kırmaya hazırlanıyor

Türkiye'de e-ticaret sektörü, kasım ayında düzenlenecek alışveriş etkinlikleriyle adeta bir alışveriş çılgınlığına sahne olacak. ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, 11 Kasım Bekarlar Günü, 22 Kasım Alışveriş Cuması, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 25 Kasım Siber Pazartesi gibi özel günlerde yapılacak indirimler ile e-ticaret sitelerinde alışveriş oranlarının ciddi bir artış göstermesini beklediklerini ifade etti.

Çevikoğlu, kasım ayı boyunca yapılacak indirimlerle Türkiye'de 500 milyar liralık rekor bir alışveriş hacmine ulaşılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Ayrıca, kasım ayı boyunca lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak ve tüketici şikayetlerini minimuma indirmek için indirimlerin bir aya yayılacağını belirtti.

Yıl sonu hedefi: 3 trilyon lira ciro

Yılın sonunda e-ticaret sektörünün toplam cirosunun 3 trilyon lirayı aşmasını beklediklerini dile getiren Çevikoğlu, bu yıl kampanya döneminde geçen yıla oranla yüzde 110'un üzerinde bir hacim artışı öngördüklerini belirtti.

Kasım ayında e-ticaret sitelerinde farklı indirim kampanyaları düzenlenecek. Teknolojiden modaya, anne-bebek ürünlerinden süpermarkete, ev dekorasyonundan yapı marketine kadar birçok kategoride saat başı indirimler ve sepet indirimleri planlanıyor.

Güvenli alışveriş uyarısı

Çevikoğlu, tüketicileri dolandırıcılara karşı uyararak, yalnızca resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapmaları gerektiğini söyledi. Özellikle bu dönemlerde spam ve kimlik avı uygulamalarının arttığını hatırlatan Çevikoğlu, e-posta yoluyla gelen tekliflerde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.

Alışveriş yapılacak sitelerde SSL sertifikasının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından güven damgası verilen sitelerden alışveriş yapılmasının önemine de vurgu yaptı.