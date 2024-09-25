Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Deutsche Bank'tan dolar/TL tahmini

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, ekonomik gelişmelere ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaştı. Türkiye için 2024’ün ilk dokuz aylık dönemini “Olumlu” olarak nitelendiren Onay, şöyle konuştu:

* Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra ağustosta yüzde 52 seviyesine gerilediği bir dönem. Büyüme tarafında yavaşlama emareleri görmekle beraber kompozisyon olarak baktığımızda daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğunu cari açık sorununun önemli miktarda gerilediğini söyleyebiliriz.

* Toplam getiri tarafına baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en yüksek getiri sağlayan para birimlerinden biri Türk lirası. Bu performansın arkasında hem yabancı yatırımcıların iştahının artması hem de yurtiçi hanehalkı ve kurumların TL'ye olan güveninin yükselmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da rezerv görünümünü destekledi.

'Yatırımcının TL iştahı yüksek'

Türkiye açısından geçen dokuz aylık dönemi değerlendirildiğinde yatırımcının TL’ye yatırım iştahının ciddi anlamla yüksek olduğunu anlatan Yiğit Onay, TL’nin cazibesini artıran unsurları şöyle sıraladı:

* TL'nin reel değerlenmesi, enflasyon açısından bunun önemli olması, Merkez Bankası'nın bu yönde irade göstermesi, kur oynaklığının düşük olması.

Türkiye’nin ekonomi planının yabancı açısından satın alındığını vurgulayan Onay, “En önemli gösterge, son 6 ayda Türkiye'ye 30 milyar dolara yakın portföy girişi görmemiz. Tabii ki Türkiye'nin başlangıç noktasının çok düşük olması da bir etken. Geelcek dönemde girişlerin böyle yüksek olacağını söyleyemeyiz” dedi.

Yıl sonu dolar ne kadar olacak?

Ekonomi politikalarının devam ettirilmesi yönünde irade sürdürüldüğü durumda olumlu hikayenin satın alınmaya devam edeceğini beklediklerini anlatan Yiğit Onay, yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar/TL öngörülerini de paylaştı.

CNBC-e'ye konuşan Onay şunları söyledi:

* Kurumlar bir yıl sonrası için enflasyonu yüzde 50'nin üzerinde, hanehalkı yüzde 70'lerin üzerinde bekliyor ama fiyat koyucu firmaların beklentisi daha önemli benim gözümde ve orada son aylarda düşüş eğilimini görüyoruz. Ek olarak TL beklentilerinin önemli iyileşmeler gösterdiğini görüyoruz.

* 2025 yılı sonu için enflasyonu yüzde 23 olarak görüyoruz. Bu yıl sonu için de yüzde 47 seviyesinde bekliyoruz. Dolayısıyla 2025 sonrası da önemli olacak. Enflasyonu yüzde 20'lerin altına getirmek istikrarlı bir maliye politikası izlenmesini gerektiriyor. Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 36. Büyüme tarafında da yüzde 3'lük bir büyüme öngörüyoruz."