Yılbaşı e-ticarete yaradı: Aralık alışveriş hacmi kasımı aratmayacak!

Kasım ayındaki kampanyalarla hızlanan e-ticaret talebinin, aralık ayında yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle ivmesini sürdürmesi öngörülüyor.

Bu yıl yılbaşı döneminde en dikkat çekici talep artışı; hediyelik ve kişiye özel ürünler, yılbaşı sepetleri, ev dekorasyonuna yönelik objeler ve özel tasarım hediyelerde görülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarının Türkiye e-ticaretinde hacmi en fazla yukarı çeken iki temel ay olduğuna vurgu yaptı.

Kasım indirimleri e-ticareti artırdı

Kasımla başlayan yoğun alışveriş döneminin, aralık ayında hediye trafiği, yılbaşı hazırlıkları ve mevsimsel ihtiyaçlarla daha da güçlendiğini söyleyen Çevikoğlu, “Kasım ayında yaklaşık 500 milyar lira, aralık ayında ise yine yüksek bir hacim oluşmasını bekliyoruz. Böylece yılın son çeyreğinde toplamda 1 trilyon liraya yaklaşan bir e-ticaret hacmine ulaşılacağını öngörüyoruz.” dedi.

Alışverişte kasım-aralık farkı

Çevikoğlu, 2024 genelinde e-ticaret hacminin yaklaşık 3 trilyon liraya ulaştığını hatırlatarak, “Yalnızca ekim-kasım-aralık döneminin 1 trilyon liraya yakın bir hacim yaratacak olması sektörün ölçeklenme hızını ve yıl sonu sezonunun stratejik önemini açık bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında harcamalar artıyor

Artık kampanyaların tek bir güne sıkışmadığını, tüketicilerin daha planlı hareket ettiği için platformların kasım sonundan yılbaşına kadar yayılan bir indirim stratejisi benimsediğini belirten Çevikoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yılbaşı alışverişleri nedeniyle aralık ayı, kasım kadar kritik bir hacim yaratıyor. Bu nedenle fiyat avantajları, hızlı teslimat çözümleri ve kategori bazlı indirimler aralık boyunca devam edecek. Aralık döneminde, özellikle ‘Siber Pazartesi’ sonrası devam eden kampanyalar, yılın en uzun gecesine özel indirimler ve sezon sonu fırsatları da tüketici talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Yoğun dönem içinde PttAVM olarak her yıl düzenlediğimiz ‘Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı’ haftası da artık aralık ayının en güçlü kampanya dönemlerinden biri konumuna geldi. Aralıkta beklediğimiz toplam hacmin önemli bir kısmının bu hafta içinde oluşmasını öngörüyoruz. Bu süreçte hem firmaların yıl sonu yaklaşırken stoklarını daha verimli yönetmelerine hem de vatandaşların uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

"Kutu oyunlarının satışları arttı"

Çevikoğlu, aralık ayındaki alışveriş eğiliminin kasımdan farklı olarak daha fazla hediye ve kişisel ürün odaklı olduğuna dikkat çekerek, "Tüketiciler hem kendileri hem de sevdikleri için alışveriş yaptıklarından dolayı ürün çeşitliliği belirgin şekilde genişliyor. Bu yıl en yüksek talep artışını hediyelik ve kişiselleştirilmiş ürünler, yılbaşı sepetleri, dekoratif objeler ve özel tasarım hediyelerde görüyoruz. Kasımda ivme kazanan küçük ev aletleri ve elektronik ürünler yılbaşı döneminde de güçlü talep alıyor" dedi.

Moda ve aksesuar kategorisinin de bu dönemde öne çıktığını belirten Çevikoğlu, yılbaşı temalı kazaklar, pijama takımları, battaniyeler, kupalar ve şapkaların en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını ifade etti.

Kozmetik, kişisel bakım cihazları, parfümler ve hediye setlerinin talebi yükselttiğini kaydeden Çevikoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ev ve mekan dekorasyonunda ise aydınlatmalar, mumlar, oda kokuları, yapay çam ağaçları, süsleme aksesuarları ve kostümler yılbaşı alışverişinin önemli başlıklarını oluşturuyor. Ayrıca yılbaşı geleneğinin bir parçası haline gelen kutu oyunlarına olan ilgi de bu dönemde artış gösteriyor. Genel olarak yıl boyunca teknoloji ve giyim ağırlıklı ilerleyen tüketici alışverişi, aralık ayında hediye odaklı tercihlerle birleşerek çok daha geniş bir ürün yelpazesinde güçlü bir talep oluşturuyor.”

“Hacmin 5 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz”

ETİD Başkanı Çevikoğlu, 2024 yılı için Türkiye e-ticaret hacminde 5 trilyon liranın üzerinin öngörüldüğünü belirterek değerlendirmesini tamamladı.