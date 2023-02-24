Yıldırım Holding Hırvatistan’ın en önemli limanını aldı

Kerim ÜLKER

Liman işletmeciliğinde son yıllarda yaptığı satın almalarla adını duyuran Yıldırım Holding, eski Yugoslavya pazarına adım attı. Amerika ve Avupa’da 22 limanı işleten Yıldırım Holding’e ait Yılport, Akdeniz’de bir limanı daha bünyesine kattı.

Yılport, Hırvatistan’ın en önemli limanlarından biri olan Sibenik kentindeki limanı bünyesine kattı. İlk kez geçen yıl ocak ayında DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberde Yıldırım Holding’in Hırvatistan’ın en büyük gübre fabrikası olan Petrokemija’yı alacağını duyurmuştuk. Bu satın alma ile birlikte Sibenik Limanı da Yıldırım Holding bünyesine dün itibarıyla geçmiş oldu.

Karayolu ağ bağlantıları ile hizmet veriyor

Yıldırım Holding’e ait Yılport, Hırvatistan’ın ana gübre elleçleme limanı olarak faaliyet gösteren Sibenik'i, alarak çok amaçlı bir liman haline getirecek. Öncelikli olarak Yılport, ilk adım olarak 53 milyon dolarlık yatırım yapacak. Sibenik Limanı’nın başkent Zagreb'e doğrudan demiryolu bağlantısı bulunuyor. Hırvat ve Bosnalı dökme yük ve genel kargo müşterilerine demiryolu ve karayolu ağ bağlantıları ile hizmet veriyor.

Terminal, Panamax boyutuna kadar olan daha büyük gemileri barındırmak için 13 metrelik drafta kadar taranacak. Terminalde konteyner operasyonlarının başlamasının ardından üçüncü bir mobil liman vinci de kurulacak. Yılport, önerilen iş planının ikinci aşamasının RO-Ro ve sıvı kargo hizmetleri için başlangıç yatırımlarını gerçekleştirecek. Üç rıhtımı olan liman, 50 bin DWT’ye kadar genel kargo gemileri ve 2.000 TEU konteyner gemilerine hizmet veriyor.

10 ülkede 22 limanı var

Hırvatistan'ın en büyük ikinci petrokimya tesisi olan Petrokemija, ülkenin sanayi devi INA-Industrija nafte, d.d. adlı firmanın bir parçası. Macar MOL’ün de ortakları arasında bulunduğu Hırvatistan'ın petrol işinde lider firması olan INA, petrol ve gaz arama ve üretimi, petrol işleme ve petrol ürünü dağıtım faaliyetlerinde bölgenin en güçlü firmalarından. 1964'te kurulan Petrokemija’nın bin 600 çalışanı bulunuyor.

Yıdırım Holding ve iştiraki Yılport, yapılan görüşmeler sonunda Petrokemija’yı devraldı. Bilindiği üzere Yılport Holding’in Türkiye’de 5, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, İsveç’te 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1, İtalya’da 1, Guatemala’da 1 ve Ekvador’da 1 limandan oluşuyor.

Türkiye'de hangi limanlara sahip?

Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport şirkete ait limanlar arasında.Yılport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gävle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da San Cataldo Konteyner Terminali, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini bünyişletiyor. Yılport, Nisan 2023'ten itibaren Gana'daki Takoradi Limanı'nı işletmek için geçen ay Mutabakat Zaptı imzalamıştı.