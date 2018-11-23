Yıldırım: Trump dünyanın ayarını bozdu

23 Kasım 2018

AHMET USMAN / BEYZA COŞKUNTÜRK

"Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" başlığıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum, İzmir’de başladı. İki gün sürecek olan etkinliğin açılış törenine katılarak bir değerlendirme yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD’de son yapılan başkanlık seçimlerinden sonra dünyanın ayarının bozulduğunu dile getirdi.

Geçen yıl başbakan olarak katıldığı organizasyonda 2018’in toparlanma yılı olacağı öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bu yıl tatmin edici seviyede olmasa da küresel ekonomide bir toparlanma söz konusu. Bu yıl sonu itibariyle küresel ticaretin 20 trilyon dolara yaklaşılacağı öngörülüyor. Fakat küresel gelişmeler bizleri mutlu edecek düzeyde gitmiyor. ABD’de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık ve günübirlik alınan keyfi kararlarla, küresel güç dengesi zaten çoktan bozulmuştu. Bu durum dünyada her gün yeni krizlerin ve öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırdı” diye konuştu.

ABD’nin İran ve Rusya başta olmak üzere bu bölgeye uyguladığı yaptırım kararlarını hatırlatan Yıldırım, bunun bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bölgesel sorunların Türkiye'nin önüne yeni tehditler getirdiğini anlatan yıldırım, göçmen sorunu ve bölgedeki kaosa işaret ederek, "Bugün içinde bulunulan şartlar veri alınarak yapılacak gelecek planlarının yanıltıcı olacaktır. Bu bölgelerde mutlaka sorunlar çözülecek. Asıl ondan sonra bölgede ekonomik canlanma, yeniden inşa ve imar çalışmaları başlayacak. Bugüne hazır olmamız lazım" dedi.

"Bölge ekonomisine yeni açılımlar getireceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun rahatsızlandığı için katılamadığı törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, forumun bölge ekonomisine yeni açılımlar getireceğine inandığını dile getirdi. Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar da etkinliği, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Ege'nin kalkınma düzeyini artırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Toplantıya ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir milletvekilleri ve İzmir iş dünyasının temsilcileri katıldılar.

Zeybekci: Korumacılıktan vazgeçilecek



“Değişen küresel ekonomik sistemde nasıl doğru konumlanabiliriz“ konulu oturumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, dünyanın ekonomi noktalarının yeniden şekillendiğini dile getirerek, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin hepsinin olduğu bu coğrafyada bütün sancıların hissedilmesinin son derece normal olduğunu belirtti. 2008’de başlayan global krizden sonra 2012 itibariyle faizlerin yeniden artırılarak, parasal daralma döneminin başladığını ifade eden Zeybekci, “Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın faiz indirmesine yönelik söylemleri başladı. Dolara olan talebin artması, doların değer kazanması sürdürebilir olmayacaktır. Çünkü Amerika’da büyümenin düşmesi ile birlikte Trump’ın faiz indirme söyleminin haklı olduğunu görüyoruz. Korumacılıktan da kısa ve orta vadede vazgeçilecek. Serbest ticareti kapatırsanız başkaları da size kapatır. Kendi ülkenizde ürettiğiniz ürünler güncel olmaktan çağı yakalatmaktan uzaklaşmaya başlar” dedi.