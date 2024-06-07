Yılın en çok kazandıranı borsa! Enflasyonu yendi, yüzde 30 getirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, mayısta en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,89, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 5,44 ile BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) de yüzde 0,38 reel getiri sağladı. Avro yüzde 1,44, dolar yüzde 2,25 ve külçe altın yüzde 3,72 kaybettirdi.

Mevduat faizi enflasyona karşı kaybettirdi

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19, DİBS yüzde 0,99, avro yüzde 2,79, dolar yüzde 3,58 ve külçe altın yüzde 5,03 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,75, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Borsa beş ayda açık ara önde

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 14,76, dolar yüzde 3,37 ve avro yüzde 2,82 yatırımcısına reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 26,08 ve DİBS yüzde 46,01 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,14 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 7,1, avro yüzde 7,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 33,57 ve DİBS yüzde 51,48 oranında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.