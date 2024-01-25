Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.
Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.