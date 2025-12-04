Yılın son Fed faiz kararı ne zaman? Amerika faiz düşürecek mi?

Fed tarafından açıklanacak olan faiz oranı kararına yönelik takvim yaklaşıyor. Piyasaların yılın son toplantısından 25 baz puanlık bir indirim beklentisi oldukça güçlü bir seviyeye ulaşmış durumda. Özellikle küresel sermaye sahiplerinin tüm dikkati bu kritik toplantıya odaklanırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fed faiz kararı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.

Fed faiz düşürecek mi?

4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 15.7'si faizlerin sabit tutulacağını 85.3'ü ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.