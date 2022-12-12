Yıllık cari açık son 4 yılın zirvesinde

Türkiye ekonomisinde cari açık serisi Ekim ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim ayında cari denge 359 milyon dolar açık verdi. Böylelikle aylık cari açık serisi 12. aya ulaştı.

Bloomberg anketinde beklenti açığın 1,6 milyar dolar olması yönündeydi.

Yıllıklandırılmış cari açık ise 43,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllıklandırılmış cari açık oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise cari açık 38,2 milyar dolar oldu.

Çekirdek cari denge Ekim'de 8,64 milyar dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,46 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6,7 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,2 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLI NET GİRİŞLER 743 MİLYON DOLAR OLDU

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Ekim'de 743 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları bu dönemde 302 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Aynı dönemde resmi rezervlerde 5,06 milyar dolarlık artış izlendi.

Net hata noksan girişi ise Ekim ayında da devam etti. TCMB verilerine göre net hata noksan girişi Ekim'de 660 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde net hata noksan girişi 21 milyar dolar olarak kaydedildi.