Yıllık kira artışında yukarı yönlü ivme kırıldı

TÜİK'in enflasyon verilerine göre eylülde en yüksek artış kira harcamalarında yaşandı. Kira artışı mayıstan bu yana en düşük sevilerine gerilerken, yıllık bazda yüzde 117,43 ile yine yüksek kaldı.

Sınır kalktı, kira zammı hız kesti

Mayıs 2024'te yüzde 125,14 ile zirveyi gören yıllık kira artışı, hazirandan itibaren düşüşe geçti. Temmuz başında yüzde 25 sınırı kaldırılırken, kira zamları yeniden 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.

'Kira enflasyonu zayıflayacak'

Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme çalışmaları, başarılı giderse yıllık kira artış oranının da azalacağı düşünülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da dün kira artış oranındaki düşüşün süreceğine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hizmet sektörü enflasyonunda ataleti besleyen en önemli grubun kira olduğunu görüyoruz. Nitekim, yıllık kira enflasyonu eylül ayı itibarıyla yüzde 117 ile yıllık hizmet enflasyonunun yaklaşık 45 puan üzerinde seyretmektedir. Öncü göstergeler bir süredir aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Gerek çevrimiçi kaynaklardan izlediğimiz ilan fiyatları gerekse konut kredisi değerleme raporlarına dayanan göstergelerimiz azalış eğilimlerini sürdürmekte.

Perakende Ödeme Sistemi verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerdeki kira artış oranları gerek konut piyasasında süregelen normalleşme gerekse de manşet enflasyondaki düşüşü takiben TÜFE’deki mevcut kira enflasyonunun altında değer almakta. Yılın son çeyreğinde, taşınma ve sözleşme yenileme oranlarında gerçekleşecek düşüşü de dikkate aldığımızda, bu durum, önümüzdeki aylarda kira enflasyonunun zayıflayacağını ima ediyor"