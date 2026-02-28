Yılmaz: 400 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

Yılmaz, Elazığ'da bir otelde düzenlenen "İş Dünyası ve STK Temsilcileriyle Buluşma Programı"na katıldı. Programda konuşan Yılmaz, ramazan ayının birliği, beraberliği, kardeşliği ve huzuru güçlendirmesini ve pekiştirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"30'un biraz üzerine gelmiş durumda. Ocak, şubatta biraz mevsimsel etkiler var. Yağışlar iyi gidiyor çok şükür. Kar yağışı, diğer mevsimsel şartlar. Bunlar geçici bazı lojistik programlar oluşturuyor. Belki bir iki ay olumsuz etkileniyor ama yılı kurtarmış oluyorsunuz. Yılın genelinde bu sene tarım sektöründe çok daha olumlu bir yıl bekliyoruz. Geçen yıl maalesef tarım sektörümüz küçüldü. Hem kuraklık hem don yaşadık. Bunu Elazığ'da, her bölgemizde hissettik. Hükümet olarak da bazı desteklerle çiftçilerimizin yanında olduk o süreçte. Bu tarımdaki büyümenin düşmesi, genel büyümemizi de bir miktar aşağı çekti."

Enflasyonu, gıda enflasyonunu olumlu etkiledi. Hidroelektrik üretimini olumlu etkiledi ama

Yılmaz, normal bir tarım yılı yaşanması halinde büyümenin de gıda enflasyonunun da diğer sektörlerin de olumlu etkileneceğini söyledi.

Hizmet sektörlerinde Türkiye'nin gayet iyi gittiğini ve turizm sektöründe gelirin geçen yıl 65 milyar doları aştığını ifade eden Yılmaz, geçen yıl hizmet ihracatının 122-123 milyar dolarlara kadar yükseldiğine dikkati çekti. Yılmaz, ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan da mal ihracatımız var. O da 373 milyar doları aştı. İkisini topladığınız zaman geçen sene 396 milyar dolar mal ve hizmet ihraç etmeyi başardık. Dünyadaki talebin kısıtlı, şartların olumsuz olduğu, bölgemizde birçok savaşın, gerilimin devam ettiği bir ortamda Türkiye bunu başardı. İnşallah bu sene 400 milyar doların üstünde bir mal ve hizmet ihracatı hedefliyoruz. Milli gelirimiz henüz tam netleşmedi ama geçen yıl itibarıyla 1,5 trilyon doları aştığını tahmin ediyoruz, 1,6 milyar dolar hatta yakın bir seviyeye gelebilir. Kişi başına gelirimiz aynı şekilde 17 bin doların üzerinde. Dünyanın 16. büyük ekonomisi oldu Türkiye geçen yıl. Satın alma gücü kalitesiyle de 11. büyük ekonomiydi. Sanayimize baktığımızda genel tablo sanayide fena değil. Güzel büyümemiz devam ediyor."