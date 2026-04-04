Yılmaz: Cari dengeye etkileri sınırlamaya dönük çabalarımız sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede yaşanan savaşın Türkiye’nin cari dengesi üzerindeki etkilerini sınırlamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Yılmaz, savaş sonrası dönemde ortaya çıkabilecek fırsatların ülke lehine değerlendirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayarak, “Hayırlı olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın cari dengemizde oluşturabileceği etkileri sınırlandırmaya dönük çabalarımız devam edecektir. Diğer yandan savaş sonrası dönemde oluşması muhtemel imkanları ülkemiz lehine değerlendirmeye yönelik hazırlıklarımız da sürmektedir.” ifadelerini kullandı.
Hayırlı olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın cari dengemizde oluşturabileceği etkileri sınırlandırmaya dönük çabalarımız devam edecektir.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 4, 2026
