Yılmaz: Cari dengeye etkileri sınırlamaya dönük çabalarımız sürüyor

Yılmaz, savaş sonrası dönemde ortaya çıkabilecek fırsatların ülke lehine değerlendirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayarak, “Hayırlı olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın cari dengemizde oluşturabileceği etkileri sınırlandırmaya dönük çabalarımız devam edecektir. Diğer yandan savaş sonrası dönemde oluşması muhtemel imkanları ülkemiz lehine değerlendirmeye yönelik hazırlıklarımız da sürmektedir.” ifadelerini kullandı.

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 4, 2026