Yılmaz: Enflasyonda düşüşün devamını bekliyoruz

05 Ocak 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'de soruları yanıtlayan Yılmaz 2018'de ekonomiyi nelerin beklediğine dair değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Normalleşme sürecini gelişmekte olan ülkeler için kötümser yorumluyor analistler ama ben aynı fikirde değilim. Gelişmekte olan ülkelerde sermayenin erişebilirliği etkileme boyutu var. Adı üzerinde normalleşme yaşıyoruz. Türkiye gibi dışa açık ülkeler için iyi bir döneme giriyoruz. 2018'i Türkiye için iyi bir yıl olarak görüyorum. İhracat yılı olarak görüyorum. Daha rekabetçi bir kurumuz da var. 2018'de 170 milyar dolarlık bir ihracatı rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Büyümeyle birlikte sosyal etkileri de olan istihdam da önemli. 2018'de en az yüzde 5,5 büyüme hedefimiz var. İstihdam dostu büyüme istihdam imkanlarını genişletecek. Büyüme, dış ticaret ve istihdam açısından 2018'i iyi bir yıl olarak görüyorum."

Teşviklerde bu yıl önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Yılmaz, "Kredi garanti fonu devam ediyor. Bir taraftan da tasarruf oranlarını artırma için yeni kaynak üretme çabaları devam edecek. Ekonomi temel öncelik olmaya devam edecek. Ekonomi konularında hükümetimiz adım atmayı sürdürecek" diye konuştu.

"Enflasyon ilk çeyrekte düşecek"

Enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak da, "2017 enflasyonu büyük oranda kur geçişkenliğinden kaynaklandı" diyen Yılmaz, "Bir taraftan da petrol ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisi oldu. İşlenmemiş gıda gibi kalemler de var. Kur etkisi bir seferlik bir etki. Önümüzdeki döneme ilişkin daha pozitif bir perspektifimiz var. Enflasyon aralık ayında aşağı doğru kırıldı. 2018'in ilk çeyreğinde devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.