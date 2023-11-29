Yılmaz: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Yılmaz, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırıları karşısında sessiz kalanları bir kez daha insanlıktan yana tavır almaya davet etti.

Küresel istikrar ve barışı tehdit eden bu katliamların son bulması, kalıcı ve sürdürülebilir barışın bir an evvel sağlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz şunları kaydetti:

"Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi bugün de haklı Filistin davasında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Kalıcı barış ve huzur için bölgedeki insani ve diplomatik çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Kalıcı barış için tek çözüm, Gazze’ye saldırıların kalıcı bir şekilde sonlandırılması ve başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesidir. Biz, tarihte olduğu gibi bugün de masumların ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."