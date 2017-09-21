YÖREX'te hedef yurtdışına açılmak

21 Eylül 2017

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 13-17 Eylül’de ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenen 8’inci Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından 70 ilden 430 katılımcının yer aldığı, Anadolu’nun binlerce yöresel ürününün sergilendiği YÖREX’i başarılı bir şekilde tamamladıklarını bildiren Çandır, başta Antalya Ticaret Borsası çalışanları ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. YÖREX’in düzenlendiği ilk yıl olan 2010’da 25 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 161 bin 104’e yükseldiğini bildiren Çandır, “Emeğimizin karşılık bulması mutluluk kaynağımız. Fuara omuz veren tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin” diye konuştu. Çandır, YÖREX’in Türkiye’nin en renkli ve sevilen fuarı olduğunu vurguladı.

“Başarı hepimizin”

YÖREX’in kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerin can simidi olduğunu söyleyen Çandır, küçük üreticiyi cesaretlendiren YÖREX’in önümüzdeki yıllarda ivme kazanarak devam edeceğini kaydetti. Çandır, fuara başından beri destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, her yıl katılarak güç veren Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na, açılışa katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Evgeny Gromyko’ya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve katılan tüm valilere, milletvekillerine, belediye başkanlarına, oda ve borsa başkanlarına, kalkınma ajanslarına, tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerine, yurdun dört bir yanından gelerek ürününü tanıtma çabasındaki üreticiye, yerel ve ulusal basına teşekkür etti. Çandır, “Siz olmasaydınız başaramazdık” diye konuştu.

“YÖREX ticareti canlandırıyor”

8. YÖREX’e 26 kalkınma ajansından 16’sının katıldığına dikkat çeken Başkanı Ali Çandır, kalkınma ajanslarına ayrıca teşekkür etti. YÖREX’in ikili anlaşmaların sağlandığı bir platform olduğunu vurgulayan Çandır, yerelde kalmış birçok yöresel ürünün fuar sayesinde büyük firmalarla ticari ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Fuara katılan TOBB Başkanı ve bakanların “Bu fuar yurt dışına taşınmalı” vurgusu yaptığını anımsatan ATB Başkanı Çandır, “Önümüzdeki yıl YÖREX’i bakanlıklar ve kurumların desteğiyle yurtdışında düzenleyeceğimizi umuyorum” diye konuştu.