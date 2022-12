Yorglass, bir kez daha ihracat şampiyonları arasına girdi

Takip Et

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bir araya getiren Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 4’üncü İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ÇÇSİB Başkanı Erdem Çenesiz'in katılımıyla gerçekleşti.

Törende, Türkiye’de 48 yıldır düz cam ticareti ve endüstriyel cam işleme sektöründe faaliyet gösteren Yorglass, ihracatın liderleri sıralamasında düz cam sektöründe ikincilik ödülü aldı. Kulvarının en prestijli ödülü olarak kabul edilen törende konuşan Yorglass CFO’su Uğur Şeker, pazardaki değişimleri doğru okuyan ve hızlı aksiyon alan bir şirket olarak ihracat hedeflerini daha da yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.

48 yıllık bir tecrübe ve doğru stratejilerle zorlu bir dönemde bile ihracattaki başarılarını sürdürdüklerini belirten Uğur Şeker; “Yorglass olarak ham madde üreticilerini dışarda tutup baktığımızda ihracatta başarılı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an 150’den fazla farklı cam türü ve dünyanın her yerinden 70’in üzerinde tedarikçimiz ile geniş bir coğrafyada faaliyetlerimizi sürdürüyor, küresel iş ortaklarıyla çalışıyoruz. 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, 2022 yılında ihracat oranımızı yüzde 48’e çıkardık. Özellikle son dönemde Avrupa’daki pazar payımızı ciddi oranda yükselttik. Her ne kadar ihracat pazarlarında artan lojistik maliyetleri bizim gibi yüksek ihracat oranına sahip şirketler için risk oluşturuyor olsa da doğru stratejilerle toplam ihracat rakamımızı 2022 yılında 77 milyon dolara ulaştırdık. Amacımız 2023 yılında daha fazla üreterek potansiyel pazarlardaki yeni fırsatları değerlendirmek ve Türkiye’yi cam sektörünün üretim üssüne dönüştürmek. Yorglass’ın hızlı ve çevik yapısı sayesinde müşterilerimize inovatif ürünler sunarak bunu başaracağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.