Yufkaya yüzde 30 zam geldi: Pazartesiden itibaren kilosu ne kadar olacak?
Günlük yufka fiyatlarına yüzde 30’a varan zam geldi. Ankara ve İstanbul’da kilosu 90 TL’den satılan yufka, pazartesi gününden itibaren 120 TL’den satışa sunulacak. Zam kararının gerekçesi olarak özellikle artan akaryakıt fiyatları ve un maliyetlerindeki büyük artışlar gösterildi.
Un fiyatlarındaki artış ve diğer üretim maliyetlerini, yufka fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufkanın fiyatı, önümüzdeki haftadan itibaren 120 TL’ye yükseldi.
Yeni zamlı fiyat listesi iletildi
Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hem Ankara’daki hem de İstanbul’daki bayilere yeni zamlı fiyat listesini iletti. Bu artış, iki büyük şehirde günlük yufka fiyatlarında yüzde 30’a yakın bir zam anlamına geliyor. "Kilosu 90 TL’den satılan yufka, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren 120 TL’ye satılacak."