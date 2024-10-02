Yufkaya yüzde 30 zam geldi: Pazartesiden itibaren kilosu ne kadar olacak?

Un fiyatlarındaki artış ve diğer üretim maliyetlerini, yufka fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufkanın fiyatı, önümüzdeki haftadan itibaren 120 TL’ye yükseldi.

Yeni zamlı fiyat listesi iletildi

Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hem Ankara’daki hem de İstanbul’daki bayilere yeni zamlı fiyat listesini iletti. Bu artış, iki büyük şehirde günlük yufka fiyatlarında yüzde 30’a yakın bir zam anlamına geliyor. "Kilosu 90 TL’den satılan yufka, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren 120 TL’ye satılacak."