"Yüksek faizler A Plus’ı değil orta gelir grubunu etkiler"

Hamide HANGÜL

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, konut kredisi faizlerinin yükselmesinin, gayrimenkul sektörüne yansıdığını söyledi Polat, “Kesinlikle sektör etkilenmeye başladı” dedi.

Polat Gayrimenkul tarafından, İstanbul Levent’te 60 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek olan Polat Levent Exclusive projesinin tanıtım toplantısında konuşan ve soruları cevaplayan Adnan Polat, enflasyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Polat, şöyle devam etti: “Tüketimi azaltıp, arz edenlerin de satış zorluğu olduğu için fiyatlarını düşürme politikası olacak. Çünkü enflasyon Türkiye'deki herkesin bir numaralı problemi ve düşmanı.

Düşmesi lazım, düşene kadar da belli acılar çekilecek. İnşallah ekonomi politikaları değişmez. Tabii ki gayrimenkul sektörünü de çok etkiliyor. Zaten belli düşüler başladı, istatistiklerde de bunu görüyoruz. Ancak böyle kupon yerler, onların alıcıları çok daha farklı oluyor. Ben burada bizi etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Daha çok orta gelir grubunun alacağı yerlerde düşecek.”

Gelir aynı oranda artmadı

İnşaat maliyetleri ve yapımının koronadan bu yana bire, ikiye katlandığının altını çizen Polat, gelirlerin aynı oranda artmadığını ifade etti. Polat, “Türkiye geneline baktığınızda, konut sektöründe belli bir süre düşüşler olacak. Ancak böyle A Plus yerlerde etkileneceğini düşünmüyorum” dedi. Toplantıda, “Kentsel dönüşüm en çok muhtaç olan bölgelerden dediniz. Başka dönüşüm projeleriniz var mı? Özellikle Etiler bölgesinde sitelerle görüşüyor musunuz?” sorusuna Polat, şu yanıtı verdi: “Burası, kentsel dönüşüm için ya da deprem konusunda konuştuğumuzda en kötü yerlerinden değil İstanbul için.

İstanbul’un yüzde 70'inin kentsel dönüşüme, yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede Şişli, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer ağırlıklı olmak üzere çok bina yaptık. 70 yıl. Sattığımız daire sayısı 20 binin üzerindedir. En gurur duyduğumuz konu da hiçbir daire sahibimizle mahkemelik olmadık bugüne kadar. Bu çok önemli bir şey. Buralarda bize uygun yerler oldukça projeler yapmaya devam edeceğiz.” Koronadan sonra herkesin artık online çalışmaya başladığına işaret eden Adnan Polat, “İş yeri talebi azaldı. Dolayısıyla Mecidiyeköy’deki binamız için ne yaparız ona karar veremedik” dedi.

Tüm dünyanın belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğine işaret eden Adnan Polat, “Avrupa'da özellikle Ukrayna savaşından sonra enerji krizi herkesi çok etkiledi. Avrupa'nın bütün ülkelerinde büyüme çok yavaşladı. Böyle bir ortamda hem büyüyeceksiniz, hem de yara almadan geçeceksiniz. Çok kolay olmuyor. Doğru karar vermeniz lazım işin ekonomik tarafından baktığınızda işin karlılığını muhakkak sağlamanız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek enflasyona işaret eden Adnan Polat, “Biz de çalışanlarımızı enflasyondan korumak için yapmamız gereken neyse onu yapalım diyoruz. Ücret artışlarında diyelim ki kararı verdik, imzaladık. Yüzlerce, binlerce insan olduğu zaman, kaynağı bulmanız lazım. Bizde her şeyden önce çalışanın öncelikli maaşı ödenir” dedi. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesine gittiklerini dile getiren Polat, “Deprem bölgesini unutmayalım” çağrısında bulundu.

Levent Exclusive’e 60 milyon $ yatırım

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, toplantıda proje hakkında bilgiler verdi. Polat Levent Exclusive’i, Levent’e büyük değer katacak bir baş yapıt olarak nitelendiren Yücel, “Projemiz konutlar, home officeler ve ticari alandan oluşan karma bir rezidans ofis projesi. 1+1,2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 77 adet, tercihe göre teraslı, balkonlu ya da kişisel havuzlu dairelerimiz mevcut. 9 adet yerden tavana kadar camlı dubleks home office ve 21 ticari birimden oluşan projemiz yüzeyden itibaren 14 katlı bir yapı. Ayrıca binamızın 176 metrekarelik sosyal alanı ve 250 metrekarelik terasında bir de ortak havuzu bulunuyor. Toplam inşaat metrekaremiz 24 bin 991 metrekare olacak şekilde. Metrekare fiyatları 10 bin dolardan başlıyor. Projenin yatırım değeri 60 milyon dolar” bilgilerini verdi.