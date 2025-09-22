Yükselen duvarları teknoloji ile aşacak

Dünyada 2008 küresel fi­nansal krizinden bu ya­na artan korumacılık eğilimleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan çıkışı ve son­rasında aldığı kararlarla yeni bir boyuta taşındı. Trump'ın baş­lattığı tarife savaşı ve bir gecede aldığı kararlar dış ticaret firma­larını tedirgin ediyor. Şirketle­rin hızla değişen kurallar setin­de herhangi bir mevzuatı atlayıp cezalı duruma düşmemeleri için yapay zekâdan yararlandıklarını anlatan gümrük müşaviri Dr. Ke­nan Güler, bir yandan blokzincir teknolojisini kullanarak güm­rük süreçlerini kısaltırken diğer yandan yapay zekâ ile sistemleri entegre ettiklerini söyledi.

"Kimse sabah 5'te kapınıza dayanmaz"

Şirketin Vadi İstanbul'da­ki merkezinde yaptığı sunumda dünyaya örnek olan inovasyonlar­dan da söz eden Kenan Güler, "32 yıldır gümrük müşavirliği yapıyo­rum. 1999'da kendi şirketimi kur­dum. Biz kendi gümrük müşavir­liği programımızı yazdık. Amazon ile çalışıyoruz. Gümrük müşavir­liği hizmetlerini dijitalleştirme­ye odaklandık. İnsan hatasını en aza indirmeyi amaçladık. Böyle­ce başını yastığa koyduğunda ra­hat uyuyabilirsin, malın gümrük­te kalmaz, kimse sabah 5'te kapı­na dayanmaz" ifadelerini kullandı.

Blokzincir ile mal ihracatı dönemi

Gümrük müşavirliği şirketi olan DCS Digital Customs Ser­vices’in kurucusu Kenan Güler, daha sonra dijitalleşme yatırım­ları kapsamında ATEZ Software Technologies'i kurduğunu anlat­tı. Her iki şirketin de CEO’luk gö­revini yürüten Güler, gümrükle­me süreçlerinde blokzincir tek­nolojisini kullanarak 80 adımda yapılan işlemleri 50 adıma kadar indirebildiklerini kaydetti. Mev­zuat değişikliği olursa bu adım­ların 30'a kadar düşebileceğini ifade eden Güler, blokzincirin getirdiği kontrol ve takip edilebi­lirliğin önemine değindi. Güler, "2022'de blokzincir ile ilk ihra­catı yaptık. EBRD'den proje al­dık. Ticaret Bakanlığı yararlan­dırıcı kuruluş oldu. Blokzincir ve mevzuat değişikliği ile herkes kendi alanını görebildiği için bu adımlar ortadan kalkar. Ortala­ma 8 saat süren bir malın ülke­mizden ihraç edilme süreci daki­kalara düşer" bilgilerini paylaştı.

Yanlış hesabın cezası ağır oluyor

"Blokzincirde herkes aynı yer­de. Kimsenin kimseye ayar vere­bileceği bir iş değil. İş birliği ile geliştirilmesi gereken bir yapı" diyen Kenan Güler, "Alt yapıda devletin teşvik edici olması la­zım. Üst yapıda biz birikimimi­zi sunarız. Bence blokzincir za­manı geldi" ifadelerini kullan­dı. ATEZ bünyesinde bir tarife mevzuat motoru geliştirdikle­rine dikkat çeken Güler, şunla­rı anlattı: "Mevzuatla gümrük kütüğünü buluta koyuyoruz. Üç dilde 31 ülkenin verisini, deği­şiklikleri çekiyor kontrol edi­yor. Diyelim ki Amazon üzerin­den giden bir üründe bir mevzu­at değişikliği oldu; yani vergi vs geldi. Hemen onu kilitliyor. İş emri SAP üzerinden geldiğinde bir dakika içinde ihracat veya it­halat beyannamesini doldurup herhangi bir mesajlaşma olma­dan yapıyor. Şirketlerin dış tica­ret birimleri dijitalleşmeli. 100 bin euroluk eşya geliyor diyelim. Vergiyi yanlış hesaplarsan 30 bin dolar ceza ödersin."

Gümrük koruma kalkanı kurdu

Gümrük müşaviri beyanname­yi yazdıktan sonra yapay zeka ile kontrol eden bir sistem kurdukla­rını belirten Kenan Güler, "80'den fazla parametre var hataları ya­kalıyor. Hataları düzeltiyor. Bir beyanneme bittikten ve mal git­tikten sonra 100 birimlik mala 30 birim ceza varken onu biz tespit edip gönderirsek 30 birimin yüz­de 10'u kadar ceza oluyor. Dijitali­zasyon ticarette gümrük riskleri­ni sıfıra indiriyor" dedi. Koruma­cılık eğilimleri karşısında bu tip programların faydalı olduğunu anlatan Güler, fakat korumacılık eğilimlerinin dünya için sürdürü­lebilir olmadığını not etti. Güler, "Bir yerde duracak ve bu iş patla­yacak. Ticaret her şeyi yönlendi­rir" ifadelerini kullandı.

"10 milyar dolarlık ticarete aracılık ediyoruz"

Blokzincirde Avrupa'da devam eden regülasyon süreçlerinin içinde yer aldıklarını, bu sayede ne olursa o bilgiye erişebildiklerini vurgulayan Kenan Güler, "Gümrük müşavirliği teknoloji olmadan bir hiç. Şirketlerimizde 400 kişiyi istihdam ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde 62 personel var. Hepsi mühendis. Yılda 150-160 bin dosyaya aracılık ediyoruz. İhracat ve ithalatla birlikte 10 milyar dolarlık bir işleme aracılık ediyoruzdur" dedi.

Gümrükten unicorn çıkarmak istiyor

Amazon'a teknoloji sattıklarını anlatan Kenan Güler, "Avrupa tarifesini Türk tarifesine, Türk tarifesini Avrupa tarifesine çevirebiliyoruz. Avusturyalı şirketten 2023 yılında yatırım aldık. Almanya'dan da yatırım aldık. İsviçre Borsası üzerinden halka açıldık. Gümrük müşavirliği ve hizmetleri alanında unicorn olmayı hedefliyoruz. Bu alanda Turquality'ye kabul edildik. Blockchain ekibimizin son araştırması Stanford Journal of Blockchain Law & Policy'de yayınlandı" bilgilerini aktardı. Güler, ayrıca 2024 yılında yaptıkları 57,7 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı ile en çok Ar-Ge yapan 500 şirket arasında 237. olduklarını bildirdi.