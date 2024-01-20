Yumaklı: Eylem Planı ile süt üretiminde istikrarı sağlarız

Nagihan KALSIN-ANTALYA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çiğ Süt Eylem Planını başlattıklarını açıkladı. Antalya’da dün başlayan ve 3 gün sürecek olan Ulusal Süt Çalıştayı’nda konuşan Yumaklı, önümüzdeki günlerde 2028’e kadar olan hayvancılık yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını da söyledi. Son birkaç ayda üretimin planlanmasından sözleşmeli üretime, kullanılmayan arazilerin işlenebilmesinden Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) problemlerin ortadan kaldırılmasına kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, “Önümüzdeki günlerde, 2028’e kadar olan Hayvancılık Yol Haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Üreticimizi ve tüketicimizi koruyup kollayacak yol haritasını sektörümüzün katkılarıyla hazırladık, bitti. Amacımız; kayıtlı, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik esasına uygun, bu temeller üzerine oturmuş bir hayvancılık sektörünü oluşturmak. Bunu da hep birlikte oluşturacağız. Elbette Hayvancılık Yol Haritamızda süt sektörümüzün çok önemli bir yeri var” diye konuştu.

AB kriterlerine uygun hale gelecek

Özellikle verim ve kalitenin artırılması başlığını çok önemsediklerine dikkat çeken Yumanlı şunları söyledi: “Çünkü kayıplarımıza baktığımız zaman, burada büyük bir sorumuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çiğ sütte kalite ve hijyenin, bizim politikamızın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmek istiyorum. Bu toplantı, bizim politikamızın içinde yer alan ve açıkladığımızda eylem başlıklarından biri olan Çiğ Süt Eylem Planı’nın da başlangıcı. Eylem Planımızla süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması ve piyasa istikrarının sağlanmasını, üreticilerimizin güçlendirilmesini ve çiğ sütün AB kriterlerine uygun hale getirilmesini bekliyoruz.”

2024 yılında 19,1 milyar lira destek verilecek

Hayvancılıkta rekabet gücünü artırmak adına önemli destekler geliştirdiklerini belirten İbrahim Yumaklı, “Son 21 yılda sektöre verilen destek rakamı 312 milyar lira, 2024 yılında bu rakam 19,1 milyar lira olarak gerçekleşecek. Yetiştiricimizin finansal ihtiyacını karşılamak üzere uygun oranlı krediler var, bu doğrultuda yetiştiricilerimizin kullandığı kredi büyüklüğü yaklaşık 114 milyar lira. TARSİM’in de hayvancılıkla alakalı karşıladığı hasar tazminatı tutarı, 16 milyar lira. Kırsal kalkınma yatırımları var, yaklaşık 93 bin projeye 95 milyar liralık hibe desteği sağladık. Çayır-mera ıslahlarında 20 milyon dekar alanı ıslah ettik. Yem bitkileri konusuna çok önem verildi ve kaba yem ihtiyacının karşılanma oranı yüzde 69’dan yüzde 92’ye yükseldi. Hayvan hastalıkları konusu, son dönemde çok ciddi bir aşama kaydetti” diye konuştu.