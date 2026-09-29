Yumurta fiyatlarına zam gelecek mi?

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Yumurta üreticileri artan maliyetlerle karşı karşıya kalırken, iç piyasadaki yüksek arz fiyatların yükselmesini engelliyor. İhracata dayalı büyüyen sektörde iç pazara fazla ürün sunulması, üreticilerin yumurtada beklediği değeri bulamamasına yol açıyor.

ATSO Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, mevcut koşulların üreticileri zorladığını ancak tüketici tarafında kısa vadede fiyat artışı beklenmediğini söyledi.

Üretim maliyetleri arttı, iç piyasada arz fazlası oluştu

Yumurta fiyatlarının önümüzdeki kısa dönemde nasıl seyredeceği, iç piyasadaki arz miktarı ve ihracattaki gelişmelerle yakından bağlantılı olacak.

Kumartaşlı, üreticiler açısından mevcut tablonun istenen bir durum olmadığını vurgulayarak, “Üretici açısından çok istenen bir durum olmasa da kısa vadede tüketici açısından bir zam gelmeyeceği, tüketicinin menfaatine bir durumun gerçekleşeceğine kanaat ediyoruz” dedi.

Yumurta sektörünün ihracata dayalı olarak büyüdüğünü belirten Kumartaşlı, iç piyasaya ihtiyaçtan fazla ürün arz edildiğini ifade etti.