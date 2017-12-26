Yumurta ihracatında hedef İran pazarı

26 Aralık 2017

Türkiye'nin yumurta borsası olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üreticiler, 2018 yılında İran pazarının da devreye girmesiyle ihracat rakamlarının artacağını öngörüyor.

2017'de en çok ihracatın Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yapıldığını belirten ve ihracatta yeni pazar arayışını sürdürdüklerini anlatan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, şöyle konuştu:

"2018 yılında en büyük hedefimiz İran. Bu ülkeden talepler almaya başladık. İzinleri alabilirsek İran'a yumurta göndermeyi düşünüyoruz. Avrupa Birliği'ne yumurta şu anda B sınıfı olarak gidiyor, A sınıfı talepleri yok. Şu anda ağırlıklı olarak Irak'a ihracat yapıyoruz. Katar'a haftada 15-20 tır yumurta gönderiyoruz"

Türkiye'de 110 milyon tavukla günde yaklaşık 80 milyon yumurta üretildiğini aktaran Tezcan, Başmakçı ilçesinin ise günlük yumurta üretiminin 5 milyon civarında olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA