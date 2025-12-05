Yunanistan’da işsizlik yüzde 8,2’ye geriledi

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) İşgücü Anketi sonuçlarına göre ülkede istihdam edilen kişi sayısı 2025 üçüncü çeyreğinde 4 milyon 402 bin 914’e ulaştı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 artış anlamına geliyor.

Aynı dönemde işsiz sayısı 393 bin 162 olarak kaydedilirken, çeyreklik bazda yüzde 4,5, yıllık bazda ise yüzde 8,2’lik düşüş yaşandı.

Kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor

Çalışmayan ve iş aramayanları kapsayan işgücü dışındaki nüfus 4 milyon 204 bin 623 kişi oldu. 75 yaş altındaki işgücü dışı nüfus ise 2 milyon 959 bin 279 kişiyle önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı. Bu tablo, işgücü piyasasında kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor.

Kadınlar ve gençlerde işsizlik yüksek

İşsizlik oranı kadınlarda yüzde 10,6 ile erkeklerin üzerinde seyretmeye devam etti. En yüksek işsizlik oranı yüzde 25,1 ile 15–19 yaş grubunda görülürken, bölgesel bazda yüzde 16,5 ile Batı Makedonya ilk sırada yer aldı.

Yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 5’e geriledi

İstihdamın yüzde 72,5’i ücretli çalışanlardan oluşurken, yüzde 17,3’ü yanında çalışanı olmayan serbest meslek sahipleri oldu. Yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 5’e gerileyerek belirgin düşüş gösterdi. En fazla istihdam, hizmet ve satış çalışanları (yüzde 23,5) ile uzman mesleklerde (yüzde 21,7) yoğunlaştı.