Yunusemre GES açılıyor

Yenilenebilir enerji alanına yatırım yapan Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesinde kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) yarın (20 Ağustos Salı günü) törenle açılıyor.

75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santralinde 4 megawattlık enerji üretilecek. 8 bin 624 adet polikristal panelin bulunduğu santralde ayrıca Türkiye’de tek olarak 20 milyon TL Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti alındı.

113 milyon liraya mal olan GES’te belediye tüketeceği elektriğe ücret ödemezken aynı zamanda aylık 2 milyon 500 bin lira kazanacak.

Başkan Balaban açılışa davet etti

Yenilenebilir enerji üretimi ile hem belediyenin enerji masrafından kurtulacağını, hem de para kazanacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Karaahmetli Mahallemizde 75 dönümlük alanda kurulan Güneş Enerji Santrali ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretimini destekliyoruz. Santralimiz yarın (20.08.2024) hizmete girecek. Santralde 9 bine yakın güneş paneli Yunusemre için enerji üretecek. Belediyemiz bu proje ile elektrik masrafından kurtulurken; bir yandan da aylık 2 milyon 500 bin lira para kazanacak. Doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi ve ilçemizi çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir.” diye konuştu. GES açılışına katılmak isteyen vatandaşlar için 20 Ağustos Salı(Yarın) Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi önünden saat 08.30’da, Yunusemre Belediye hizmet binası önünden de 08.45’te araç kaldırılacağı belirtildi.