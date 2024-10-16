Yurt dışı borçlanmada artış: Özel sektörün kredi borcu 175 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna kıyasla ağustos ayı itibarıyla 11,2 milyar dolar artarak 175,4 milyar dolara ulaştı. Bu artış, uzun vadeli borçlanmalardaki 8,6 milyar dolar ve kısa vadeli borçlanmalardaki (ticari krediler hariç) 2,6 milyar dolarlık artışla gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla uzun vadeli kredi borcu 163,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 11,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

TCMB açıklamasına göre, uzun vadeli kredi borcunda bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar artarken, tahvil ihracı yoluyla sağlanan borçlanmalar 3,3 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolara ulaştı. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon dolar azalırken, tahvil stokunda 29 milyon dolarlık azalma ile 1,1 milyar dolara geriledi.

Finansal olmayan kuruluşların borçlanmalarında ise 1,5 milyar dolarlık artış kaydedildi ve tahvil stokları 2 milyar dolar artarak 12,7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların kısa vadeli borçları ise 2,2 milyar dolar artışla 6,7 milyar dolara çıkarken, finansal olmayan kuruluşların borçları 556 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borçlarının yüzde 57,6’sı ABD doları, yüzde 35,2’si Euro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 4,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borçların yüzde 45,9’u ABD doları, yüzde 16,3’ü Euro, yüzde 32’si Türk lirası ve yüzde 5,8’i diğer dövizlerle kaydedildi.

163,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 37,7’si finansal kuruluşlara, yüzde 62,3’ü ise finansal olmayan kuruluşlara ait. Kısa vadeli borçların yüzde 78,6’sı finansal kuruluşlara, yüzde 21,4’ü ise finansal olmayan kuruluşlara ait olarak raporlandı.

Ağustos itibarıyla, önümüzdeki 1 yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin 52,7 milyar dolar tutarında olacağı belirtildi.