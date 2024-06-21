Yurt dışı çıkış harcı için 1500 TL önerisi: Prof. Hakan Kara'dan çarpıcı yorum

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca son şekli verilen vergi reform paketinde, hali hazırda 150 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının 1500 TL’ye çıkarılması teklifi Türkiye’nin en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, yurt dışı çıkış harcına yönelik teklifi değerlendirdi.

Prof. Dr. Kara, 1500 TL yurt dışı çıkış harcının vatandaş üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak ortaya koydu.

Hakan Kara, 1500 TL’lik yurt dışı çıkış harcının 500 dolar biriktirip Arnavutluk’a tatile giden yüzde 10 ek maliyet, Las Vegas’ta bir çırpıda 100 bin dolar yiyen için çerez parası olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor” ifadesini kullandı.